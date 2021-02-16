В Cyberpunk 2077 в Steam уже играют меньше людей, чем в вышедшую почти 6 лет назад The Witcher 3 Wild Hunt
Несмотря на то, что Cyberpunk 2077 практически по всем параметрам (если не считать сеттинга на большого любителя) превосходит The Witcher 3 Wild Hunt, у главной игры минувшего года наблюдается стремительный отток «онлайна». По статистике Steam, на сегодняшний день максимальное число игроков в Cyberpunk 2077 в сервисе от Valve составило 29 021, в то время как у The Witcher 3 Wild Hunt — 34 661. На момент публикации этой заметки «онлайны» данных игр составляли 21 341 игроков и 22 475 игроков соответственно.
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Учитывая, что Cyberpunk 2077 всего пара месяцев от роду, а The Witcher 3 Wild Hunt в мае исполнится шесть лет, долгосрочные показатели у новинки отнюдь не воодушевляющие. С другой стороны, Cyberpunk 2077 за кратчайший период времени успела стать самым успешным релизом в истории PC-гейминга, перевалить за миллион одновременных игроков в день релиза, отбить расходы на разработку на одних только предварительных заказах, разойтись 13-миллионным тиражом всего за десять суток, а также несколько недель подряд лидировать в чартах продаж в Steam.
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Впереди у Cyberpunk 2077 в этом году череда обновлений и DLC, а второе крупное обновление, призванное и дальше решать проблемы с производительностью проекта, должно выйти уже в этом месяце. Впрочем, сроки вполне могут быть смещены, ведь недавно CD Projekt стала жертвой хакерской атаки, в результате которой, как сообщается, были «угнаны» исходные коды множества игр компании, в том числе и обеих героинь новости. По слухам, в даркнете уже состоялась сделка по продаже «исходников», стоимость которых ворами оценивалась минимум в миллион долларов.
Сейчас CD Projekt разбирается с последствиями и обратилась в польские правоохранительные органы в области ИТ.
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