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Пользователи Steam обрушились на NieR Automata с критикой за отсутствие обновлений

А вот в Xbox Game Pass эти обновления уже есть.
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В магазине Steam ещё с 2017 года продаётся экшен NieR: Automata. До недавнего времени проект имел там хороший рейтинг, щеголял шильдиком «Game of the YoRHa Edition» и периодически мелькал на распродажах. Ситуация изменилась несколько дней назад, когда в сервисе Xbox Game Pass вышел этот проект в версии издания Become as Gods с Xbox One, вышеупомянутая же Game of the YoRHa Edition пришла в Steam с PS4.

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Так вот, пользователи Xbox Game Pass имеют дело с пропатченой версией игры, у которой нет проблем с зависаниями, «вылетами» и настройкой разрешения. Чего нельзя сказать про Steam-версию, где все эти проблемы присутствуют. Поэтому последние решили устроить стандартную процедуру, получившую название «ревью-бомбинг». Речь идёт о намеренном выставлении игры негативных отзывов с целью привлечения внимания разработчиков.

Получается пока слабо: на момент написания этих строк рейтинг NieR: Automata на основании недавних отзывов составляет 66%, а общий рейтинг равняется 86%. Как быстро Square Enix примет меры и выпустит патч для Steam-версии игры — большой вопрос.

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