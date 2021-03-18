Square Enix раздаёт всем желающим PC-версии Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris
Сегодня вечером Square Enix проведёт получасовое мероприятие, на котором коротко расскажет о будущем своих популярных франшиз. Хотя ничего «громкого» на этом мероприятии ожидать не стоит, издательство всё же подготовилось к его проведению, а также решило преподнести PC-игрокам неплохой подарок в виде двух игр про Лару Крофт. А именно — приключенческие кооперативные экшены-платформеры Lara Croft and the Guardian of Light и Lara Croft and the Temple of Osiris, вышедшие в 2010 и 2014 годах соответственно.
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Чтобы получить подарок, нужно, впрочем, выполнить несколько действий, которые заставят задуматься о необходимости их (подарков) получения. Во-первых, необходимо зарегистрироваться в Twitter, затем подписаться на страницу издательства Square Enix, после чего перейти по этой ссылке и написать любой ответ, но обязательно с хэштегом #SquareEnixPresents. Дальше, как сообщается, в вашу «личку» в Twitter пришлют соответствующие ключи активации обеих игр.
Важно отметить, что если вы заинтересованы в данных играх, то не стоит откладывать вышеописанные действия в долгий ящик: акция завершится сегодня вечером вместе с окончанием мероприятия от Square Enix.
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