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Переиздание уникального зомби-экшена Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит сегодня

Изменений очень мало.
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Разработчики из компании Aspyr Media опубликовали релизный трейлер Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — переиздания классического приключенческого экшена, где игроку нужно управлять ненасытным зомби Стаббсом, поедающим мозги.Видео сначала появилось на официальном канале девелоперов, но сейчас по какой-то причине недоступно. В любом случае, релиз сегодня, 16 марта, пока никто не отменял.

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Наш герой появляется в милом городке Панчбоул, он жаждет превратить всех его жителей в себе подобных, а для этого нужно заниматься самым предсказуемым и клишированным непотребством. Геймплей Stubbs the Zombie разбавляется немудрёными потасовками, в которых Стаббс кидается в своих врагов собственной головой и испускает газы.

Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Про Nintendo Switch тоже не забыли, но в России она официально издаваться не будет.

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aspyr media stubbs the zombie in rebel without a pulse
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Сергей Vorvort
15:39
5600X кроме Лары и Watch Dogs 2 почти везде не хуже 5800X. Ну и вряд ли 11400 лучше 10700К.
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Inqizitor
15:37
Стаббс - отличная игрушка. Почему вообще её переиздавать?
Переиздание уникального зомби-экшена Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит сегодня
omoikane
15:36
Во первых везде они были 40 как и в днс затем, во вторых у нас точно было 30 с чем то вроде 30590. Так что к чему ты это скинул непонятно :D
Стали известны официальные цены настольных процессоров Intel Rocket Lake-S и Comet Lake-S Refresh
Сергей Vorvort
15:35
В Одиссее бенч кривой, все процессоры AMD бьет по минималке и времени кадра. Аналогично проседают Интелы в Kingdome Come.
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Tanabe
15:32
Кстати, те же 5600х уже почти исчезли с яндекс маркета, остались только в 3 магазах. Хотя еще на прошлой недели предложений было навалом, видать синяя братия все таки со слезами на глазах пересела на ...
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Сергей Vorvort
15:32
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по сути эти маркетинговые сли и крос фаеры никому не нужны, они никогда нормально не работали следовательно можно блочить не задумываясь
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