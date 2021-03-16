Переиздание уникального зомби-экшена Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит сегодня
Разработчики из компании Aspyr Media опубликовали релизный трейлер Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse — переиздания классического приключенческого экшена, где игроку нужно управлять ненасытным зомби Стаббсом, поедающим мозги.Видео сначала появилось на официальном канале девелоперов, но сейчас по какой-то причине недоступно. В любом случае, релиз сегодня, 16 марта, пока никто не отменял.
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Наш герой появляется в милом городке Панчбоул, он жаждет превратить всех его жителей в себе подобных, а для этого нужно заниматься самым предсказуемым и клишированным непотребством. Геймплей Stubbs the Zombie разбавляется немудрёными потасовками, в которых Стаббс кидается в своих врагов собственной головой и испускает газы.
Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse выходит на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X|S. Про Nintendo Switch тоже не забыли, но в России она официально издаваться не будет.
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