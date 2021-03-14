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Авторы The Day Before из якутской студии Fntastic пообещали, что финальная версия игры будет выглядеть намного лучше

Посмотрим.
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The Day Before — многопользовательский экшен с элементами выживания, разработкой которого занимается якутская студия Fntastic. Мы уже не единожды рассказывали о нём в новостях, выкладывая ролики с геймплеем. Графическое исполнение проекта приятно удивляет — скептики, например, не особо верят, что нам показывают реальный игровой процесс, без «ретуши». Основатели студии Fntastic Айсен и Эдуард Готовцевы в недавнем интервью и вовсе пообещали, что картинка финальной версии The Day Before будет отличаться от той, что мы видели в трейлерах, в лучшую сторону.

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Руководители Fntastic заверили, что команда постоянно работает над улучшением графики, считая этой важной составляющей рабочего процесса. Хотелось бы верить, что и остальные компоненты успешной игры в The Day Before будут присутствовать в должном объёме.

The Day Before расскажет историю, которая происходит в США, пережившей пандемию. Игрокам придётся много сражаться, выживать, исследовать и даже бороться с зомби. Проект должен появиться в продаже уже в этом году, но верится пока в это слабо.

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Авторы The Day Before из якутской студии Fntastic пообещали, что финальная версия игры будет выглядеть намного лучше
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