Наследие нордов: фанаты Valheim решили воссоздать в игре город Вайтран из The Elder Scrolls V Skyrim
Не так давно разработчики «выживастика» Valheim из студии Iron Gate признались в том, что при создании своего проекта вдохновлялись отнюдь не жанром выживания, а культовыми ролевыми играми с открытым миром, как то: The Elder Scrolls V Skyrim и The Legend of Zelda, от которых проект взял скандинавский сеттинг, элементы RPG и тягу к исследованию мира. Фанаты Valheim решили, что после такой откровенности разработчиков перед ними открылась отличная возможность воссоздать в проекте скайримский город Вайтран, используя для этого предоставляемые им богатые возможности строительства.
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Работа началась примерно неделю назад — энтузиаст Djchieu, что называется, заложил основы, и впоследствии к нему начали присоединяться другие фанаты пятой номерной части «Свитков». Как уточняет Djchieu, при совместной работе её объём на одного человека значительно снижается и перестаёт шокировать своими масштабами. Энтузиасты планируют в деталях воссоздать Вайтран: с крепостными стенами, домами, дворцом и полностью проработанными интерьерами. Как много времени займёт этот труд, пока можно только гадать.
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Напомним, Вайтран — это первый (по крайней мере, если сначала проходить главную сюжетную линию) крупный город, в который игрок попадал по сюжету The Elder Scrolls V Skyrim. Как следствие, данное поселение, отличающееся классической нордской архитектурой и любопытным разделением на районы, стало среди поклонников «Скайрима» чуть ли не культовым.
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