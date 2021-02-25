Авторы Humankind показали, как будут выглядеть в этой стратегии военные действия
Amplitude Studios опубликовала очередной видеодневник разработчика, посвящённый перспективной пошаговой стратегии Humankind. На этот раз девелоперы решили в деталях разобрать для игроков одну из самых важных механик — боевые действия.
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Как и в случае с Civilization, бои в Humankind проходят прямо на глобальной карте, но игрок сможет не только провести всю партию самостоятельно, но и отдать просчёт её исхода искусственному интеллекту. Разумеется, интерес вызывает только ручное управление военными действиями.
Здесь всё, опять же, всё очень похоже на Civilization. Игрок расставляет разные типы войск, продумывают тактику нападения, выстраивает оборону и отслеживает важные экономические показатели. Ведь от стабильного снабжения зависит исход любого сражения.
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Напомним, Humankind поступит в продажу в Steam уже 22 апреля, если вас интересует данная игра, то самое время отправиться за предзаказом издания Digital Deluxe. Сейчас за него просят 2273 рубля со скидкой.
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