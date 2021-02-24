Как известно, после заваленного справедливой критикой релиза Cyberpunk 2077 разработчики из CD Projekt RED пообещали решить все проблемы с игрой и в январе—феврале выпустить два крупных обновления, за которыми последует целый год выпуска патчей для игры. Январское обновление уже давно вышло, а вот с февральским, вспоминая историю с якобы взломом серверов компании и «угоном» исходных кодов её игр, всё пока складывается не самым позитивным образом: февраль уже на излёте, а обновления как не было, так и нет.

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Но, вероятно, студия несмотря на обрушившиеся на неё проблемы всё же успеет выпустить обновление в самые последние дни. К такому выводу пришли журналисты, наткнувшиеся на страничке Cyberpunk 2077 на портале Steam Database (SteamDB) на информацию о том, что несколько часов назад во внутренней тестовой ветке Cyberpunk 2077 произошли некие масштабные изменения. Что за изменения, досконально неизвестно, но логично предположить, что разработчики проводят внутренний тест именно обещанного февральского патча.

Насколько, впрочем, обновление будет своевременным и актуальным, сказать сложно: большинство из тех, кто хотели, Cyberpunk 2077 уже давно прошли, а сама игра на прошлой неделе уже вылетела из десятки самых продаваемых в Steam. От былого рекордного «онлайна» тоже не осталось и следа: на сегодняшний день в The Witcher 3 Wild Hunt в Steam играют больше людей, чем в Cyberpunk 2077.