Разработчики Valheim регулярно рапортуют о миллионах проданных копий, поэтому сегодняшний результат недельного чарта продаж в Steam был вполне ожидаем: популярнейший ныне выживач уже третью неделю подряд удерживает на нём верхнюю ступень пьедестала. Что характерно, на втором месте по-прежнему китайский проект, которому разработчики даже поленились сделать английское название.

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В целом десятка выглядит следующим образом, и из «новичков» в ней разве что Battlefield V, попавшая сюда благодаря распродаже от EA:

Valheim;

鬼谷八荒;

Valve Index VR Kit;

PUBG;

Rust;

Nioh 2 The Complete Edition;

Battlefield V;

Sea of Thieves;

Grand Theft Auto V;

Persona 5 Strikers.

Напоминаем, что Valheim уже покорил сердца трёх миллионов геймеров. По своему смыслу Valheim напоминает более современный и физически реалистичный Minecraft в мире из скандинавской мифологии. Что характерно, при создании своего проекта разработчики вдохновлялись не другими «выживачами», а ролевыми играми с богатыми открытыми мирами. В результате получился вот такой очень успешный гибрид.