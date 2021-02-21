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Valheim закономерно остаётся лидером чарта продаж Steam

Третью неделю подряд.
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Разработчики Valheim регулярно рапортуют о миллионах проданных копий, поэтому сегодняшний результат недельного чарта продаж в Steam был вполне ожидаем: популярнейший ныне выживач уже третью неделю подряд удерживает на нём верхнюю ступень пьедестала. Что характерно, на втором месте по-прежнему китайский проект, которому разработчики даже поленились сделать английское название.

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В целом десятка выглядит следующим образом, и из «новичков» в ней разве что Battlefield V, попавшая сюда благодаря распродаже от EA:

  • Valheim;
  • 鬼谷八荒;
  • Valve Index VR Kit;
  • PUBG;
  • Rust;
  • Nioh 2 The Complete Edition;
  • Battlefield V;
  • Sea of Thieves;
  • Grand Theft Auto V;
  • Persona 5 Strikers.

Напоминаем, что Valheim уже покорил сердца трёх миллионов геймеров. По своему смыслу Valheim напоминает более современный и физически реалистичный Minecraft в мире из скандинавской мифологии. Что характерно, при создании своего проекта разработчики вдохновлялись не другими «выживачами», а ролевыми играми с богатыми открытыми мирами. В результате получился вот такой очень успешный гибрид.

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