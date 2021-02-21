Valheim закономерно остаётся лидером чарта продаж Steam
Разработчики Valheim регулярно рапортуют о миллионах проданных копий, поэтому сегодняшний результат недельного чарта продаж в Steam был вполне ожидаем: популярнейший ныне выживач уже третью неделю подряд удерживает на нём верхнюю ступень пьедестала. Что характерно, на втором месте по-прежнему китайский проект, которому разработчики даже поленились сделать английское название.
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В целом десятка выглядит следующим образом, и из «новичков» в ней разве что Battlefield V, попавшая сюда благодаря распродаже от EA:
- Valheim;
- 鬼谷八荒;
- Valve Index VR Kit;
- PUBG;
- Rust;
- Nioh 2 The Complete Edition;
- Battlefield V;
- Sea of Thieves;
- Grand Theft Auto V;
- Persona 5 Strikers.
Напоминаем, что Valheim уже покорил сердца трёх миллионов геймеров. По своему смыслу Valheim напоминает более современный и физически реалистичный Minecraft в мире из скандинавской мифологии. Что характерно, при создании своего проекта разработчики вдохновлялись не другими «выживачами», а ролевыми играми с богатыми открытыми мирами. В результате получился вот такой очень успешный гибрид.
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