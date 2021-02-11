Взлом систем CD Projekt повлияет на эффективность работы компании — могут пострадать патчи для Cyberpunk 2077
Как известно, на этой неделе серверы компании CD Projekt были взломаны хакерами, которые, по непроверенной информации, завладели исходными кодами «Гвинта», Cyberpunk 2077, The Witcher 3 для «некстгена», а также «Кровной вражды».
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Хотя истинный масштаб бедствия ещё только предстоит узнать, определённые коррективы в работу компании это событие всё же внесёт. Так, комментируя запрос польского издания PAP, глава CD Projekt Адам Кичиньский заявил, что взлом серверов компании точно негативно отразится на краткосрочном периоде её работы. Напомним, что сейчас перед студией CD Projekt RED стоит задача выпуска крупного февральского обновления для Cyberpunk 2077, а затем — ещё целой пачки обновлений и бесплатных DLC.
Как сообщают СМИ, хакеры уже принялись выставлять добытые ими исходные коды на аукционы за космические суммы денег. Не исключено, что это всё блеф со стороны хакеров и попросту неприкрытое мошенничество. Как бы то ни было, CD Projekt уже обратилась в польские органы правопорядка в области ИТ с целью минимизации ущерба и возможного установления личностей сетевых террористов.
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