Компания CD Projekt RED изначально планировала выпустить обновление для Cyberpunk 2077 с порядковым индексом 1.2 до конца февраля этого года. Игровое сообщество до последнего надеялось, что так оно и будет — ранее сегодня мы даже публиковали информацию о сохранении сроков выхода. Но вот буквально полчаса назад разработчики дали понять, что не успевают с выпуском патча в феврале, теперь его выход запланирован на следующий месяц.

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Главная причина переноса указывается девелоперами в Twitter: задачи для патча 1.2 выходят за рамки всех предыдущих обновлений. Представители CD Projekt RED клятвенно заверили, что они сейчас в поте лица трудятся над многочисленными качественными улучшениями и исправлениями. Их было запланировано столько много, что работа не была завершена в срок. Зато во второй половине марта обновление за номером 1.2 порадует поклонников Cyberpunk 2077.

реклама Несмотря на то, что мы очень хотели выпустить патч 1.2 для #Cyberpunk2077 в указанные ранее сроки, из-за недавней кибератаки на ИТ-инфраструктуру нашей студии и величины обновления этого, увы, не произойдет - нам потребуется дополнительное время. 1/3 — CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) February 24, 2021

Ещё одна причина переноса патча — недавняя кибератака на ИТ-инфраструктуру студии. Скептики могут сейчас отметить, что это очень удобная «отмазка» на тот случай, если не укладываешься в заранее озвученные сроки, но в этот раз нам придётся поверить полякам.