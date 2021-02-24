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Выпуск обновления 1.2 для Cyberpunk 2077 отложили на следующий месяц

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Компания CD Projekt RED изначально планировала выпустить обновление для Cyberpunk 2077 с порядковым индексом 1.2 до конца февраля этого года. Игровое сообщество до последнего надеялось, что так оно и будет — ранее сегодня мы даже публиковали информацию о сохранении сроков выхода. Но вот буквально полчаса назад разработчики дали понять, что не успевают с выпуском патча в феврале, теперь его выход запланирован на следующий месяц.

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Главная причина переноса указывается девелоперами в Twitter: задачи для патча 1.2 выходят за рамки всех предыдущих обновлений. Представители CD Projekt RED клятвенно заверили, что они сейчас в поте лица трудятся над многочисленными качественными улучшениями и исправлениями. Их было запланировано столько много, что работа не была завершена в срок. Зато во второй половине марта обновление за номером 1.2 порадует поклонников Cyberpunk 2077.

Ещё одна причина переноса патча — недавняя кибератака на ИТ-инфраструктуру студии. Скептики могут сейчас отметить, что это очень удобная «отмазка» на тот случай, если не укладываешься в заранее озвученные сроки, но в этот раз нам придётся поверить полякам.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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