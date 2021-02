Шуточный симулятор больницы Two Point Hospital продолжает пользоваться спросом, а это значит, что у разработчиков из Two Point Studios сохраняется стимул для выпуска всё новых и новых дополнений. Сегодня одним таким дополнением стало больше: встречаем, A Stitch in Time

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

По сюжету, в дополнении нам необходимо помочь изобретателю капитану Намедни, чьё позволяющее перемещаться во времени устройство привело к неприятным последствиям. Всего с новым дополнением в Two Point Hospital появятся три новых больницы в разных эпохах, возможность возводить временные порталы, 34 новых заболеваний, из которых 13 — с внешними проявлениями, новая музыка и новые объявления.

реклама

Ценник у дополнения A Stitch in Time стандартный — 399 рублей. До 2 марта на него будет распространяться 10-процентная скидка.