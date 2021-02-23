Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Симулятор больницы Two Point Hospital получил дополнение про путешествия во времени

Казалось бы, при чём здесь симулятор больницы и разломы в пространстве-времени?
+
RTX 3070 - много плат и цена пошла вниз из-за падения криптовалют
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti

Шуточный симулятор больницы Two Point Hospital продолжает пользоваться спросом, а это значит, что у разработчиков из Two Point Studios сохраняется стимул для выпуска всё новых и новых дополнений. Сегодня одним таким дополнением стало больше: встречаем, A Stitch in Time

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр
На порядок снижена цена на LG NanoCell 55"
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Много RTX 3090 в XPERT.RU

По сюжету, в дополнении нам необходимо помочь изобретателю капитану Намедни, чьё позволяющее перемещаться во времени устройство привело к неприятным последствиям. Всего с новым дополнением в Two Point Hospital появятся три новых больницы в разных эпохах, возможность возводить временные порталы, 34 новых заболеваний, из которых 13 — с внешними проявлениями, новая музыка и новые объявления.

реклама

Ценник у дополнения A Stitch in Time стандартный — 399 рублей. До 2 марта на него будет распространяться 10-процентная скидка.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

two point hospital two point studios
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Симулятор больницы Two Point Hospital получил дополнение про путешествия во времени
+
Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет на Switch и «некстгене» уже в следующем месяце
+
Выход автосимулятора Gran Turismo 7 откладывается до 2022 года
2
Экшен Days Gone выйдет на PC уже этой весной
20
Bandai Namco стала миноритарным акционером студии-разработчика Might & Magic Heroes VII
2
Empire of Sin от Джона Ромеро не оправдала ожиданий Paradox
2

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 205
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 46
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Цены на видеокарты продолжают расти — смотрим стоимость и анализируем последствия
60
Антимайнерская игровая сборка для экономных, позволяющая запускать игры в 1080р без лишних переплат
31
Небольшой тест пассивного кулера из проекта "Ultra-silent office PC with Intel Core i7"
27
История о том, как я чуть не стал майнером, но остался геймером несмотря на выгоду и большой доход
31
Цена ключей для Windows 10 Home и Pro снижена до 1100 рублей на распродаже
Мир Дж. Р. Р. Толкина в игровой индустрии
4
Kingdom Come Deliverance: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
19
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
8
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
4
Краткий обзор док-станции для HDD от ORICO
14

Сейчас обсуждают

Gunnar
22:09
Чел говорил о ВСЕЙ торговле на авито. Там нне только видяхи продают же.
Объявления о продаже видеокарт RTX 3060 уже появились на «Авито»
Рено Мишундо
22:08
"Положение дел может спасти урезанная версия на 6 Гб" Да ладно! А как же 4х гиговые например rx 580 почему их все скупают? И ценник конский
Перекупщики на Авито предлагают GeForce RTX 3060 в любом количестве по относительно низким ценам
omoikane
22:07
даже предки многих народов знали что кровосмешение полезно, но не кострюлеголовый :D
Экшен Days Gone выйдет на PC уже этой весной
Gunnar
22:07
Так-то в онлайнтрейде они давно лежат по цене х2,х3.
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Зеновий Радеонович
22:06
Ага, а еще есть подписки, когда не играешь, а денюжку платишь )
В 2021 году на ПК выйдет целый список громких эксклюзивов PlayStation 5 - первым станет Days Gone
omoikane
22:06
микро давно умер лол, даже корпуса уже почти не выпускают под него. Может ты с ITX перепутал? :D
Zalman представила новую серию корпусов Z8
omoikane
22:03
микроATX мертв, мамок норм все меньше, корпусов тоже. Или ATX или ITX, корпус ерунда кстати :D
Близится финальный этап «Американских горок» – криптовалютные Киты толкают Биткоин в затяжное пике
Gunnar
22:03
На заборе тоже пишут. На карту сколько рублей упало?
Биткоин и Ethereum резко просели, но геймерам пока что не стоит обнадёживаться
Holy-Fox
22:02
ШОК КОНТЕНТ! RTX 3060 обогнала RTX 2060!
GeForce RTX 3060 обгоняет GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070 в ранних тестах AotS
Saknussemm
22:01
Автор садист: мучал пожилого человека Линуксом! Для пожилого не так важно за сколько минут грузится винда, а важно, чтобы все везде было и работало как он привык. Поэтому надо было оставить Вин 7 «для...
Linux Mint, Windows 8.1 или Windows 10 LTSB - разбираемся на практике, что выбрать для старого ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем