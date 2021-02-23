Симулятор больницы Two Point Hospital получил дополнение про путешествия во времени
Шуточный симулятор больницы Two Point Hospital продолжает пользоваться спросом, а это значит, что у разработчиков из Two Point Studios сохраняется стимул для выпуска всё новых и новых дополнений. Сегодня одним таким дополнением стало больше: встречаем, A Stitch in Time
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По сюжету, в дополнении нам необходимо помочь изобретателю капитану Намедни, чьё позволяющее перемещаться во времени устройство привело к неприятным последствиям. Всего с новым дополнением в Two Point Hospital появятся три новых больницы в разных эпохах, возможность возводить временные порталы, 34 новых заболеваний, из которых 13 — с внешними проявлениями, новая музыка и новые объявления.
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Ценник у дополнения A Stitch in Time стандартный — 399 рублей. До 2 марта на него будет распространяться 10-процентная скидка.
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