Дополнение от 24 февраля: На просторах Сети появился новый, более продолжительный видеоролик-сравнение графического исполнения оригинальной Diablo II и её ремастера с подзаголовком Resurrected. Сравнение получилось бок о бок, в одинаковых локациях, в тех же сценах и даже при аналогичных игровых обстоятельствах. Энтузиаст Candyland явно подошёл к вопросу с большим усердием.

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Оригинал от 22 февраля: В этом году планируется выход Diablo II Resurrected: несколько дней назад это перестало быть мечтой и стало реальностью. Во время анонса Blizzard продемонстрировала обновлённую графику ремастера, заявила о полностью переработанных катсценах, более совершенном звуковом сопровождении и, естественно, поддержке современных разрешений мониторов. Теперь же энтузиаст Cycu1 решил провести раннее сравнение графики ремастера Diablo II с оригиналом: автор сравнил внешний вид игровых классов, а также непосредственно игрового процесса.

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Напомним, что Diablo II Resurrected выйдет на всех актуальных платформах и не заменит собой оригинальную игру — Blizzard усвоила урок из провального ремастера WarCraft III. С системными требованиями, которые довольно велики для ремастера игры двухтысячного года выпуска, можно ознакомиться здесь. К слову, не огласив точную дату выхода ремастера, Blizzard уже открыла на него приём предварительных заказов. PC-версия обойдётся вам в 1 999 рублей.