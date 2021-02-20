Blizzard официально анонсировала Diablo II Resurrected — уже можно оформить предзаказ за 1 999 рублей
Последние годы у Blizzard не клеится с сохранением коммерческой тайны касательно Blizzcon’ов. Вот и с BlizzConline сюрпризов не получилось: вслед за произошедшей несколько дней назад утечкой компания официально анонсировала ремастер культовой Diablo II, которому присвоили подзаголовок Resurrected.
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Вся информация из утечки была подтверждена: нас ждёт обновлённая 3D-графика с возможностью её переключения на «классический» режим, кроссплатформенный прогресс, позволяющий начать прохождение на одной платформе, а завершить на другой, полностью переработанные видеоролики и катсцены, а также улучшенный звук. Аддон-расширение Lord of Destruction — в наличии.
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Релиз должен состояться в течение этого года на всех актуальных платформах, в том числе и прошлого поколения. А пока можно оформить предварительный заказ в Battle.net, где за переиздание игры почти 21-летней давности с вас попросят 1 999 рублей.
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