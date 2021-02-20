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Diablo II Resurrected не заменит собой оригинальную игру и будет поддерживать модификации

А то с WarCraft III Reforged как-то ну совсем нехорошо получилось.
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Так уж сложилось, что сегодняшняя игровая новостная лента от редакции полностью посвящена BlizzConline. В этом нет ничего удивительного: во-первых, инфоповодов Blizzard подарила предостаточно, а во-вторых, другие разработчики, видимо, решили отдохнуть. Итак, вскоре после официального анонса Diablo II Resurrected разработчики расщедрились на дополнительные подробности.

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Для начала Blizzard отметила, что Diablo II Resurrected — это самостоятельный, отдельный релиз, который не заменит собой оригинальную Diablo II. Очевидно, компания вынесла урок из провального релиза WarCraft III Reforged, который и качеством не выдался, и первоначальную WarCraft III заменил, в результате чего игроки попросту потеряли возможность играть в любимый проект.

Также разработчики заявили, что Diablo II Resurrected порадует поддержкой пользовательских модификаций. Судя по многообещающим применённым Blizzard эпитетам, модификации можно будет подвергнуть значительную часть игрового процесса.

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Наконец, Blizzard уточнила, что информация о масштабах утраченных материалов и исходного кода Diablo II, из-за чего многие, в том числе один из создателей оригинальной игры Дэвид Бревик, скептически относились к возможности выпуска обновлённой версии игры, оказалась сильно преувеличенной. По словам представителей Blizzard, все необходимые данные по Diablo II удалось восстановить, остальное же так или иначе приходилось создавать с нуля, чтобы соответствовать требованиям ремастера.

Напомним, релиз Diablo II Resurrected состоится в этом году (пока без конкретики) на всех актуальных платформах. При желании уже можно оформить предварительный заказ.

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