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В Battle.net появились довольно «кусачие» системные требования Diablo II Resurrected

Которые оказались выше, чем можно было себе представить.
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Вчера Blizzard потвердила слухи и официально анонсировала Diablo II Resurrected — мощный ремастер культовой классики ролевых экшенов. Игроков ждут 3D-графика, современное освещение с сохранением оригинальной мрачной атмосферы, переработанные катсцены и видеоролики, улучшенный звук и многое другое. И хотя помимо расплывчатого понятия «до конца 2021 года» в плане релиза Blizzard пока ничего не огласила, страница предзаказов за 1 999 рублей уже есть, а на ней — минимальные и рекомендованные системные требования.

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Сразу отметим, что требования выглядят внушительно, особенно, принимая во внимание тот факт, что нас обделили информацией об оптимальных требованиях для разрешений, превышающих Full HD. Итак, минимальные требования, при которых игра должна работать в разрешении 1280 x 720, выглядят следующим образом:

  • процессор: Intel Core i3-3250 или AMD FX-4350;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 или AMD Radeon HD 7850;
  • 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные требования (разрешение — 1920 x 1080):

  • процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen 2 2600;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 5500 XT;
  • 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
  • операционная система Windows 10.

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Важно: Blizzard пообещала, что ошибки с Warcraft III Reforged не повторится, и ремастер Diablo II не заменит собой оригинальную игру. Иными словами, Blizzard не стала сжигать мосты и на всякий случай оставила себе путь отступления.

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