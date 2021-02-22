Энтузиаст сравнил графику оригинальной Diablo II с ремастером
В этом году планируется выход Diablo II Resurrected: несколько дней назад это перестало быть мечтой и стало реальностью. Во время анонса Blizzard продемонстрировала обновлённую графику ремастера, заявила о полностью переработанных катсценах, более совершенном звуковом сопровождении и, естественно, поддержке современных разрешений мониторов. Теперь же энтузиаст Cycu1 решил провести раннее сравнение графики ремастера Diablo II с оригиналом: автор сравнил внешний вид игровых классов, а также непосредственно игрового процесса.
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Напомним, что Diablo II Resurrected выйдет на всех актуальных платформах и не заменит собой оригинальную игру — Blizzard усвоила урок из провального ремастера WarCraft III. С системными требованиями, которые довольно велики для ремастера игры двухтысячного года выпуска, можно ознакомиться здесь. К слову, не огласив точную дату выхода ремастера, Blizzard уже открыла на него приём предварительных заказов. PC-версия обойдётся вам в 1 999 рублей.
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