Прохождение кооперативной игры It Takes Two займёт примерно вдвое больше времени, чем A Way Out
Разработчики из студии Hazelight с её харизматичным руководителем-любимцем публики Юсефом Фаресом поведали о продолжительности своего нового кооперативного проекта под названием It Takes Two. По словам Фареса, на прохождение It Takes Two уйдёт порядка 14–15 часов. Для сравнения, предыдущий проект студии — симулятор побега из тюрьмы на двоих A Way Out — можно было пройти всего за 6 часов.
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Как уверяет Фарес, новая игра от его студии не только больше «по часам», но и порадует высоким уровнем вариативности и разнообразием геймплейных возможностей. Иными словами, мы не пожалеем о потраченных пятнадцати часах жизни.
По словам разработчиков, It Takes Two полностью лишена искусственных элементов затягивания игрового процесса вроде механик сбора различных разбросанных по уровням вещей. В It Takes Two, безусловно, будут секреты, но никакого рутинного собирательства.
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Игра выйдет 26 марта на всех актуальных «больших» платформах. Напомним, что в It Takes Two мы играем за игрушки девочки, семья которой переживает болезненный раскол. Проект создавался при поддержке EA Originals — программы EA по поддержке небольших проектов с необычным геймплеем.
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