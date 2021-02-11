Старший дизайн-директор студии DICE LA Джастин Вибе не смог сдержаться и поведал широкой общественности в своём Twitter о том, что компания вовсю трудится над игрой серии Battlefield. К сожалению, хоть господина Вибе и распирало от гордости, но щедрым на подробности его назвать не получится: всё, что нам известно, это именно сам факт работы коллектива над новым проектом в знаменитой франшизе.

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Напомним, что год назад Electronic Arts решила перевести DICE LA из разряда неудачницы, трудящейся на «подтанцовке» в проектах основных игровых коллективов издательства в разряд полноценной студии. Для этого в январе прошлого года руководителем DICE LA был назначен Винс Зампелла, основавший ныне широко известную и уважаемую Respawn Entertainment, а в компанию стали вливать дополнительные средства.

В связи с этим заявление Вибе звучит интригующе, ведь неясно, что именно было поручено DICE LA: новая игра серии Battlefield или же некое дополнение к разрабатываемой основным коллективом DICE новинке. Не исключено, что DICE LA отвечает за условно-бесплатный мультиплеерный компонент грядущей Battlefield, о котором последнее время поступает слишком много слухов, чтобы оказаться неправдой.

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Одно известно точно: новую Battlefield представят весной, а выпустят осенью или ближе к концу года. Данная информация следовала из финансового отчёта Electronic Arts.