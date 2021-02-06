Слухи: в новой Battlefield будут продвинутая разрушаемость и масштабная королевская битва
На днях Electronic Arts в рамках финансового отчёта подтвердила, что новая Battlefield будет представлена уже этой весной с планом по её выпуску осенью. Всего три дня прошло, а широко известный в узких кругах игровой инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, поведал о том, какие ключевые элементы игрового процесса будут представлены в игре.
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По сведениям Хендерсона, в следующей Battlefield будет представлена продвинутая система разрушаемости, которую он назвал «Levolution на стероидах» (Levolution — механика, впервые представленная в Battlefield 4, и позволявшая обрушать целые небоскрёбы и плотины, меняя тем самым ландшафт поля боя). В новинке якобы можно будет разрушить любое здание за исключением тех, что непосредственно связаны с целями конкретных карт и игровых режимов.
Новых игровых классов не будет: игрокам на выбор по-прежнему предложат штурмовика, бойца поддержки, инженера и разведчика. Планируется введение системы боевых пропусков и соответствующих наград — эта система уже считается неотъемлемой для сессионных шутеров. Кроме того, как заявляет инсайдер, в новинке будет реализован кроссплей между всеми платформами. Деталей пока нет.
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Из добытой Хендерсоном утечки следует, что в новой Battlefield будет представлен некий условно-бесплатный компонент. Вероятнее всего, речь идёт об отдельном режиме королевской битвы по типу Call of Duty Warzone. Называть проект Battlefield 6 пока опрометчиво: как уточняет Хендерсон, ему пока неизвестен подзаголовок или порядковый номер игры; и вообще, не исключено, что новинка станет перезапуском франшизы.
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