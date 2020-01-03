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Основатель Respawn Винс Зампелла назначен руководителем DICE LA

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За последние несколько лет Винс Зампелла обрёл колоссальный авторитет, а основанная им и Джейсоном Уэстом компания Respawn Entertainment сейчас является одной из самых уважаемых подконтрольных EA студий. И вот, сегодня стало известно, что господину Зампелла доверили ещё одно важное дело — отныне он назначен руководителем DICE LA: лос-анджелесского вспомогательного подразделения небезызвестной шведской студии.

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Задача перед Винсом Зампеллой поставлена крайне непростая: DICE LA — своеобразная неудачница от мира игровых студий, и этот имидж необходимо менять. Если верить журналистским сведениям, то под руководством Зампеллы в DICE LA будут вливать гораздо больше ресурсов — как финансовых, так и кадровых — а также, судя по всему, устроят ребрендинг. EA предоставит студии творческую самостоятельность, а у руководства уже есть планы на новую собственную игру. Обновлённая студия будет трудиться над тем, чтобы расширить портфолио издаваемых Electronic Arts игр.

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Стоит напомнить, что DICE LA представляет собой воскрешённую Danger Close Games (ранее — DreamWorks Interactive и EA Los Angeles), которая была закрыта после провального «выступления» Medal of Honor Warfighter. Весьма символично, что Винс Зампелла, имеющий к Medal of Honor самое прямое отношение, возглавил именно DICE LA.

Что касается дальнейшей роли Зампеллы в Respawn, то он называет свою нынешнюю должность там чем-то вроде «главного тренера» для новых руководителей.

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electronic arts dice respawn entertainment dice la
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