Оказывается, в отчёте Electronic Arts по итогам четвёртого квартала текущего финансового года было упомянуто о следующей игре серии Battlefield. Как передаёт журналист Джефф Граб, Electronic Arts пообещала анонсировать новинку этой весной, а выпустить традиционно осенью.

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Сообщается, что новая Battlefield порадует любителей масштабных сражений, возьмёт в себя всё лучшее, что было в предыдущих частях франшизы, и полностью задействует возможности новых консолей. Что скрывается за этими красивыми словами и в каком сеттинге будет выполнена новинка, узнаем уже в ближайшие месяцы.

Напомним, что Battlefield V была, мягко говоря, нейтрально принята публикой, поэтому коллективу DICE придётся хорошо постараться, чтобы не просто выполнить работу над ошибками, а действительно сделать проект, достойный описания из предыдущего абзаца.