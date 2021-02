Официальный Twitter-аккаунт игр серии Borderlands сообщил о том, что уже через неделю, 17 февраля, эпизодический проект Tales from the Borderlands вернётся в продажу. Исчезал он из неё, напомним, около двух лет назад вслед за банкротством (а затем — «воскрешением») разработавшей её студии Telltale Games. Подробностями перевыпуска нас пока не снабдили.

Напомним, что Tales from the Borderlands — это «сериал», в котором во главу угла поставлено повествование. Юмора здесь также хватает, поэтому по совокупности плюсов многие фанаты серии считают именно Tales from the Borderlands лучшим проектом во франшизе. Возвращение в продажу наверняка подстегнёт к игре вторую волну интереса.