Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Через неделю Tales from the Borderlands вернётся в продажу

Вот и славненько.
+
RTX 3060 Ti - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Несколько видов RTX 3070 в продаже - смотрим цены

Официальный Twitter-аккаунт игр серии Borderlands сообщил о том, что уже через неделю, 17 февраля, эпизодический проект Tales from the Borderlands вернётся в продажу. Исчезал он из неё, напомним, около двух лет назад вслед за банкротством (а затем — «воскрешением») разработавшей её студии Telltale Games. Подробностями перевыпуска нас пока не снабдили.

реклама

анонсы и реклама
Распродажа памяти в Регарде
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Компьютер за 810 000р - смотри что за зверь
RTX 3070 дешевле в Compeo.ru
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
RTX 2070 и 3070 относительно недорого в Компео
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU
Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

Напомним, что Tales from the Borderlands — это «сериал», в котором во главу угла поставлено повествование. Юмора здесь также хватает, поэтому по совокупности плюсов многие фанаты серии считают именно Tales from the Borderlands лучшим проектом во франшизе. Возвращение в продажу наверняка подстегнёт к игре вторую волну интереса.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

tales from the borderlands telltale
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Через неделю Tales from the Borderlands вернётся в продажу
+
«Выживач» Valheim разошёлся миллионным тиражом всего за неделю
+
В следующем году выйдет настольная игра The Witcher Old World
2
В GOG стартовала крупная распродажа, в которой участвует Cyberpunk 2077
8
В Ubisoft Store началась распродажа со скидками на новинки, а также стартовала бесплатная раздача Assassin’s Creed Chronicles China
+
ZeniMax Media станет частью Microsoft через дочернюю компанию Vault
+

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i5-10400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 февраля 2021 40
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 150
Обзор и тестирование корпуса be quiet! Silent Base 802
3 февраля 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 56
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
1 февраля 2021 32
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-4000 G.Skill Trident Z Royal (F4-4000C17D-16GTRSB) объемом 16 Гбайт
30 января 2021 72

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
68
Стоит ли покупать видеокарту после майнинга и все ли б.у. видеокарты - майнерские
99
До чего дошел прогресс — Xeon E5450 vs. Core i3-8100 в современных приложениях и играх
77
Лицензия на Windows 10 Pro продаётся за 8 долларов на весенней распродаже
Личное мнение: GeForce GTX 1060 - лучшая видеокарта из всех бывших у меня за 18 лет
47
Семейный переполох - тест процессора Ryzen 3 3100 и сравнение с другими процессорами
47
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6800 XT Gaming X Trio: два шага вперед, один назад
19
Битва процессоров: Core i3-10320 VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 ХТ
5
Watch Dogs Legion: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime H410I-Plus
7

Сейчас обсуждают

Anton Vis
21:58
ETH в помощь
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
Андрей Павлов
21:53
А мозги включить не? А) Биткоин на видеокартах не майнится Б) Все эти тысячи карт потребляют суммарно 70 МВт" Считатаем, 70мвт = 70 000 000 ватт/20000 карт= 3500 ватт потребление одной видеокарты. Вни...
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
McArcher
21:47
Когда уже статью за ящичек видеокарт введут ?
GeForce RTX 3060 поступила в продажу в Пакистане — цена выше рекомендованной стоимости RTX 3080
Anton Vis
21:46
теперь к большому сожалению за 300 могут только или в морду дать, или картинку в (JPG) отправить
Поставки видеокарты GeForce GTX 1050 Ti могут возобновить из-за дефицита современных моделей
Kira625
21:45
Ну сутками задротить на не менее виртуальные пиксели, это конечно другое, просто мы понимаем ;)
16 самых дорогих майнинг ферм, которые продаются на Avito прямо сейчас
Дмитрий
21:45
Асики он ввез.
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
ИВАН СИДОРОВ
21:44
Таки чувак и есть геймер.Только в отличии от всех нас он играет по- крупному.
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
Сергей Григорьев
21:42
Откуда бред этот про видеокарты? Куплена партия старых asic , новых никто столько не продаст - очередь расписана. А кто купил - неизвестно, но видимо имеет разрешение. Да и какое нам дело, пусть играю...
Майнер из России привёз в страну 20 000 видеокарт для выработки 1.1% всех биткоинов мира
Сергей Григорьев
21:39
Надоел со своими бреднями! Всем уже на всё пофиг!!!
После подорожания Эфира дефицит Radeon RX 6000 усилился - смотрим, что осталось в магазинах
flash
21:39
После подорожания Эфира дефицит Radeon RX 6000 усилился - смотрим, что осталось в магазинах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем