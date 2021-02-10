Через неделю Tales from the Borderlands вернётся в продажу
Официальный Twitter-аккаунт игр серии Borderlands сообщил о том, что уже через неделю, 17 февраля, эпизодический проект Tales from the Borderlands вернётся в продажу. Исчезал он из неё, напомним, около двух лет назад вслед за банкротством (а затем — «воскрешением») разработавшей её студии Telltale Games. Подробностями перевыпуска нас пока не снабдили.
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Напомним, что Tales from the Borderlands — это «сериал», в котором во главу угла поставлено повествование. Юмора здесь также хватает, поэтому по совокупности плюсов многие фанаты серии считают именно Tales from the Borderlands лучшим проектом во франшизе. Возвращение в продажу наверняка подстегнёт к игре вторую волну интереса.
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