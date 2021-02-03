Глава EA уверен в светлом будущем BioWare
Выступая перед инвесторами в рамках квартального финансового отчёта, глава Electronic Arts Эндрю Уилсон затронул тему студии BioWare, её неудачных проектов, а также ухода из компании её руководителя Кейси Хадсона совместно с исполнительным продюсером новой Dragon Age Марком Дарра.
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По словам Уилсона, хотя последние несколько лет дорогу, по которой BioWare продвигалась в индустрии, действительно можно назвать ухабистой, руководство Electronic Arts сохраняет веру в будущее (очевидно, светлое) своей именитой студии и тех игр, которые сейчас находятся в разработке в её стенах. Что же касается ухода высокопоставленных сотрудников студии, то Уилсон назвал это естественным ходом событий в игровой индустрии. Издательство довольно нынешним составом BioWare.
В настоящее время BioWare готовится к релизу сборника ремастеров Mass Effect Legendary Edition, предзаказы на который официально открылись вчера вечером. Вместе с тем студия потихоньку работает над новой Dragon Age и новой Mass Effect. Оба этих проекта уже были анонсированы, но пока никакими подробностями разработчики с нами делиться не торопятся.
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