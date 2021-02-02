На прошлой неделе в Сети всплыл слух о том, что BioWare покажет сборник ремастеров оригинальной трилогии Mass Effect уже на первой рабочей неделе февраля. Так оно и случилось: сегодня нашему вниманию представили анонсирующий трейлер, поделились подробностями и даже показали сравнительные скриншоты, по которым можно увидеть, какую работу в плане графики провели разработчики сборника.

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Как и сообщалось в день ноябрьского анонса сборника, в ремастерах обновили текстуры, улучшили работу динамических теней, добавили новые графические эффекты и внедрили поддержку 4K и HDR. Движок, однако, остался неизменным: Mass Effect Legendary Edition будет работать на Unreal Engine 3. Идея заключалась в том, чтобы ремастеры выглядели современно, но при этом привычно для тех, кто проходил оригинал. У всей трилогии будет единый клиент и полный набор дополнительного контента.

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Наиболее высокой степени ремастеринга, естественно, подверглась первая часть трилогии: игроков ждёт не только соответствующий более поздним частям франшизы уровень графики, но и улучшенный искусственный интеллект, обновлённый интерфейс, новый редактор персонажа, а также масса правок и напрашивавшихся изменений в игровом процессе.

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А теперь самое главное: Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая. На официальном сайте Electronic Arts уже открылась возможность оформления предварительного заказа, однако непосредственно ссылки на конкретные сервисы цифровой дистрибуции на момент публикации этой заметки были неактивны. Мы добавим ссылки, как только технические сложности со стороны сервисов будут исправлены.

Обновлено. Предзаказы открылись:

Ну, и напоследок несколько скриншотов.