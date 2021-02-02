Сборник Mass Effect Legendary Edition выйдет в мае — свежий трейлер, сравнение графики и подробности
На прошлой неделе в Сети всплыл слух о том, что BioWare покажет сборник ремастеров оригинальной трилогии Mass Effect уже на первой рабочей неделе февраля. Так оно и случилось: сегодня нашему вниманию представили анонсирующий трейлер, поделились подробностями и даже показали сравнительные скриншоты, по которым можно увидеть, какую работу в плане графики провели разработчики сборника.
реклама
Как и сообщалось в день ноябрьского анонса сборника, в ремастерах обновили текстуры, улучшили работу динамических теней, добавили новые графические эффекты и внедрили поддержку 4K и HDR. Движок, однако, остался неизменным: Mass Effect Legendary Edition будет работать на Unreal Engine 3. Идея заключалась в том, чтобы ремастеры выглядели современно, но при этом привычно для тех, кто проходил оригинал. У всей трилогии будет единый клиент и полный набор дополнительного контента.
реклама
Наиболее высокой степени ремастеринга, естественно, подверглась первая часть трилогии: игроков ждёт не только соответствующий более поздним частям франшизы уровень графики, но и улучшенный искусственный интеллект, обновлённый интерфейс, новый редактор персонажа, а также масса правок и напрашивавшихся изменений в игровом процессе.
реклама
реклама
А теперь самое главное: Mass Effect Legendary Edition выйдет 14 мая. На официальном сайте Electronic Arts уже открылась возможность оформления предварительного заказа, однако непосредственно ссылки на конкретные сервисы цифровой дистрибуции на момент публикации этой заметки были неактивны. Мы добавим ссылки, как только технические сложности со стороны сервисов будут исправлены.
Обновлено. Предзаказы открылись:
- Steam (3 499 рублей);
- Origin (3 499 рублей);
- Microsoft Store ($59,99);
- PlayStation Store (4 899 рублей).
Ну, и напоследок несколько скриншотов.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила