Авторы глобального мода The Frontier для Fallout New Vegas вернули к нему доступ всем желающим
Несколько дней назад коллектив энтузиастов, выпустивший для культовой Fallout New Vegas глобальную модификацию The Frontier с новым местом действия в городе Портленде и тремя сюжетными кампаниями, временно закрыл доступ к своему творению из-за неприятной истории с одним из его разработчиков, упоминать которую мы не станем по соображениям этики. К счастью, разборки продлились всего несколько дней, и сегодня The Frontier вернулась в строй.
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Правда, уже без части контента. Так, из The Frontier вырезали всё, что было создано объектом скандала, некоторые материалы сомнительного содержания, а также отдельный контент по просьбе других разработчиков. Среди данного контента: озвучка некоторых персонажей, отдельные элементы музыкального сопровождения, картинки, иконки и некоторые другие элементы. По какой причине авторы попросили не использовать их контент в модификации, не уточняется, но логичнее всего будет предположить, что это звено той же упомянутой в первом абзаце цепи.
Стоит напомнить, что The Frontier — это гигантская модификация, которая сойдёт сразу за набор дополнений, ведь каждая из трёх сюжетных линий здесь проходится в среднем за 10—15 часов. К слову, о дополнениях: чтобы мод The Frontier работал, вам нужно иметь не только Fallout New Vegas, но и все официальные дополнения к ней.
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