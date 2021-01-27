Названа дата выхода The Elder Scrolls Online: Blackwood
Компания Bethesda Softworks совместно с ZeniMax Media Studios объявили о том, что дополнение Blackwood для многопользовательской ролевой игры The Elder Scrolls Online выходит 1 июня на PC, а 8 июня — на консолях PlayStation 4 и Xbox One. Данное расширение примечательно тем, что одновременно с его выходом в игре стартует история «Врата Обливиона». И отдельные эпизоды данной истории станут выходить в течение всего 2021 года. Всё действо будет происходить за 800 лет до событий The Elder Scrolls: Oblivion.
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Событие «Врата Обливиона» разбито на множество составных элементов. Это и дополнения, и главы, и дополнения с подземельями, и большое сюжетное дополнение. Так, дополнение «Огонь амбиций» выйдет уже 8 марта на PC и 16 марта — на консолях. Про главу «Чёрный лес» (она же Blackwood) мы написали выше. Дополнение с подземельями выйдет только в третьем квартале, а большое сюжетное DLC запланировано на конец года.
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Что до Blackwood, то это расширение добавит в игру новую локацию (тот самый Чёрный лес), новую систему спутников, с которыми в будущем даже можно будет завести роман, большое испытание для 12 игроков, порталы Обливиона и новые подземелья с боссами. На знакомство с новой сюжетной историей придётся потратить не менее 30 часов.
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