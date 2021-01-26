Пару недель назад Epic Games совместно с Electronic Arts и DICE провели акцию, в рамках которой в Epic Games Store на протяжении недели можно было бесплатно получить Star Wars Battlefront II. То, что данное предложение стало поистине популярным, было заметно и по статистике просмотров соответствующих новостных материалов, и по резкому скачку «онлайна» героини раздачи. Сегодня же Electronic Arts решила уточнить, как много было желающих получить бесплатную копию Star Wars Battlefront II.

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По предоставленной издательством статистике, таких желающих набралось свыше девятнадцати миллионов. Удивительного в этом ничего нет: и проект сам по себе достойный внимания блокбастер, и про раздачу не трубили разве что совсем ленивые издания. Похожий результат в своё время продемонстрировали EGS-раздачи Grand Theft Auto V и Civilization VI.

Напомним, что Star Wars Battlefront II вышла в 2017 году, а уже весной 2020-го разработчики __ свернули её поддержку несмотря на просьбы сообщества о дальнейшем снабжении проекта дополнительным контентом. Возможно, чрезвычайно успешная раздача игры изменит мнение издательства и разработчиков касательно необходимости выпустить дополнительный контент, но мы бы на такое развитие событий всё же не надеялись.