В Epic Games Store стартовала раздача Star Wars Battlefront II
Как и было обещано ровно неделю назад, сегодня в Epic Games Store началась очередная подарочная раздача игры. На этот раз Epic Games решила подарить действительно ценный и желанный многими проект — Star Wars Battlefront II. Причём, в богатом «праздничном» издании, в состав которого помимо основной игры также входит полная коллекция косметических элементов персонализации (за исключением того, что вышел после 20 декабря 2019 года).
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Стоит отметить, что хотя изначально Star Wars Battlefront II встретили довольно прохладно, по прошествии времени игроки оценили проект и даже уважительно называли его работой над ошибками первой части. Официально его поддержка новым контентом была свёрнута весной прошлого года, но «онлайн» жив, и только время покажет, насколько сильно он взлетит после стартовавшей бесплатной раздачи. Здесь главное — успеть прорваться, потому что желающих явно будет немало.
Раздача Star Wars Battlefront II продлится неделю, после чего ей на смену придёт раздача глобальной стратегии Galactic Civilizations III.
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