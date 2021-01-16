В минувший четверг в Epic Games Store стартовала «жирная» раздача: в качестве подарка всем желающим в течение недели предлагается забрать в вечное пользование Star Wars Battlefront II. Как и следовало ожидать, раздача привела к резкому всплеску «онлайна» игры, в результате чего игровые серверы «захлебнулись».

реклама

анонсы и реклама Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Древняя RX 570 дороже в пару раз чем на старте продаж <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RX 5500 в наличии, цена не конь Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Вдвое упала цена на 4Tb IBM RX 580 - 40 тр Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде <b>RX 6900XT Sapphire - цена снижается</b>

Игроки, которые забрали подарок не просто ради коллекции, а с намерением именно поиграть, начали сталкиваться с ошибками при подключении, а то и вовсе вылетами прямо посреди битвы. Electronic Arts довольно быстро отреагировала и заверила игроков в том, что серверные мощности Star Wars Battlefront II будут увеличены, дабы уместить всех желающих поиграть после раздачи в Epic Games Store.

Важно отметить, что проблемы начались ещё в будние дни; насколько увеличится «пассажиропоток» на выходных, можно только догадываться. Раздача Star Wars Battlefront II в Epic Games Store продлится до вечера следующего четверга, 21 января, так что если вы вдруг пропустили соответствующую новость, то времени на получение подарка у вас ещё вагон и маленькая тележка.