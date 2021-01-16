Серверы Star Wars Battlefront II не справились с наплывом игроков после бесплатной раздачи в EGS
В минувший четверг в Epic Games Store стартовала «жирная» раздача: в качестве подарка всем желающим в течение недели предлагается забрать в вечное пользование Star Wars Battlefront II. Как и следовало ожидать, раздача привела к резкому всплеску «онлайна» игры, в результате чего игровые серверы «захлебнулись».
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Игроки, которые забрали подарок не просто ради коллекции, а с намерением именно поиграть, начали сталкиваться с ошибками при подключении, а то и вовсе вылетами прямо посреди битвы. Electronic Arts довольно быстро отреагировала и заверила игроков в том, что серверные мощности Star Wars Battlefront II будут увеличены, дабы уместить всех желающих поиграть после раздачи в Epic Games Store.
Важно отметить, что проблемы начались ещё в будние дни; насколько увеличится «пассажиропоток» на выходных, можно только догадываться. Раздача Star Wars Battlefront II в Epic Games Store продлится до вечера следующего четверга, 21 января, так что если вы вдруг пропустили соответствующую новость, то времени на получение подарка у вас ещё вагон и маленькая тележка.
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