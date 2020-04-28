DICE сворачивает поддержку Star Wars Battlefront II новым контентом
После печальной новости о том, что компании Electronic Arts и DICE завершают развитие противоречивого экшена Battlefield V, вышла подобная весть и о Star Wars: Battlefront II. Разработчики завязывают с поддержкой самого актуального на сегодняшний момент экшена по «Звёздным войнам». Уже завтра выходит последнее контентное обновление для игры.
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Если говорить про финальную обновку, то она добавит в Battlefront II карту «Скариф» - локацию из фильма «Звёздные войны: Изгой-один». Карта окажется доступна для кооперативного режима и соревновательного мультиплеера.
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Обновление также порадует собирателей новых обликов для персонажей. В игру «завезут» Рей Скайуокер и Палпатина из «Скайуокер.Восход» и Дарт Мола из «Повстанцев». Наконец, обновка добавит планету «Крэйт» из «Последних Джедаев» для режима «Герои против злодеев».
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Что нужно знать про будущее серии Star Wars: Battlefront? В ближайшем будущем новых игр ждать не стоит. Оно и понятно, ведь Disney тоже «завязала» с выпуском новых больших фильмов во вселенной. Команда, которая работала над Battlefront II, уже работает над новым проектом, никак не связанным со «Звёздными войнами».
рекламаСама DICE готовится выпустить новую Battlefield уже в будущем году. Только студии придётся в этот раз очень сильно постараться убедить игроков купить её новый продукт. Неожиданное прекращение поддержки Battlefield V и теперь вот ещё Battlefield II показывает, насколько сильно разработчиков волнует мнение лояльных и платежеспособных игроков.
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