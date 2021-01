Игровое издание IGN опубликовало геймплейный ролик приключенческого хоррора The Medium. В представленном видео нам показывают первые 18 минут, записанные с консоли Xbox Series X в формате 4K. Там есть небольшое вступление и решение нескольких несложных задачек по поиску предметов.

Тут надо понимать, что непосредственного геймплея нам показали очень мало, ведь всё основное время в данном видео заняли кат-сцены. Последние вполне неплохо срежиссированы: играющие актёры, правильные ракурсы, первоклассная озвучка, неплохо подобран свет. Но анимация движений губ главной героини могла быть лучше.

Действие The Medium стартует в особняке, которым владеет отчим главной героини. Вы ведь не забыли, что медиум — это именно наша девушка по имени Марианна. Она приехала в дом приёмного отца сразу после смерти, решив присутствовать на похоронах. И, раз уж она медиум, то ей придётся ещё пообщаться с духом Джека (так зовут приёмного отца). Чем это всё закончится — узнаем совсем скоро.

The Medium — это проект от авторов пугающих хорроров Layers of Fear и Blair Witch. Но прошлые игры были, скорее, инди-хоррорами (пусть и хорошо поставленными). А новый проект уже метит в «Высшую лигу». The Medium выйдет на PC и Xbox Series X|S уже 28 января.