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Первые 18 минут грядущего хоррора The Medium записали на видео с помощью Xbox Series X

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Игровое издание IGN опубликовало геймплейный ролик приключенческого хоррора The Medium. В представленном видео нам показывают первые 18 минут, записанные с консоли Xbox Series X в формате 4K. Там есть небольшое вступление и решение нескольких несложных задачек по поиску предметов.

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Тут надо понимать, что непосредственного геймплея нам показали очень мало, ведь всё основное время в данном видео заняли кат-сцены. Последние вполне неплохо срежиссированы: играющие актёры, правильные ракурсы, первоклассная озвучка, неплохо подобран свет. Но анимация движений губ главной героини могла быть лучше.

Действие The Medium стартует в особняке, которым владеет отчим главной героини. Вы ведь не забыли, что медиум — это именно наша девушка по имени Марианна. Она приехала в дом приёмного отца сразу после смерти, решив присутствовать на похоронах. И, раз уж она медиум, то ей придётся ещё пообщаться с духом Джека (так зовут приёмного отца). Чем это всё закончится — узнаем совсем скоро.

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The Medium — это проект от авторов пугающих хорроров Layers of Fear и Blair Witch. Но прошлые игры были, скорее, инди-хоррорами (пусть и хорошо поставленными). А новый проект уже метит в «Высшую лигу». The Medium выйдет на PC и Xbox Series X|S уже 28 января.

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Slow Mo
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Александр Дубовик
01:38
1. в каждом первом отзыве говорится о шумности; 2. высота 17мм; 3. попробуйте найти в продаже не лгбт-версию на 1800об/мин с PWM Ну и пара штекеров "мама-папа" в PST-версии определённо не повредит
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