В самом конце прошлого года моддер Halk Hogan объявил о том, что работает над «некстгенной» версией своего популярного графического мода HD Reworked Project для The Witcher 3 Wild Hunt. Обновлённая версия модификации получила незамысловатый подзаголовок Next-Gen, и вот, сегодня ночью автор выложил видеоролик с его демонстрацией. Местом действия был выбран город Новиград: и хотя видео очень короткое, степень преображения данного небезызвестного города вызывает настоящий восторг.

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Естественно, мод будет продолжать совершенствоваться; пока что перед нами демонстрация его незавершённой версии.

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К слову, в этом году для The Witcher 3 Wild Hunt должны выйти полноценные «некстгенные» версии с массой графических улучшений, в том числе с трассировкой лучей. Пока, правда, неясно, как долго придётся ждать их выхода: CD Projekt RED вовсю трудится над обновлениями для Cyberpunk 2077. Первое из числа запланированных крупных, кстати, вышло сегодня ночью и привнесло исправления ошибок, оптимизацию и стабилизацию работы игры.