Разработчики из CD Projekt RED выпустили патч с порядковым индексом 1.1 для ролевой игры Cyberpunk 2077. Здесь сооснователь компании Марчин Ивинский, который обращался к сообществу с извинениями в специальном ролике, не соврал, ведь патч действительно вышел вовремя — в течение десяти дней. «Заплатка» уже доступна для установки на PC, консолях и Stadia. В этом обновлении разработчики сосредоточились на том, чтобы повысить стабильность игры. Представители CD Projekt RED дали понять, что направленные на это улучшения появятся и в версии 1.2, и в других обновлениях, запланированных в будущем.

реклама

анонсы и реклама <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) Вдвое упала цена на 4Tb IBM Киберпонедельник в Ситилинке - не пропусти лютые скидки RTX 3070 в Compeo.ru Комп в сборе с RTX 3070 выгоднее, чем брать отдельно Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3090 дороже 250 тр Более 20 компьютеров с игровыми видеокартами в Регарде Успей купить RTX 3070 до подорожания Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде, чем везде Ryzen 5800X за копейки в Регарде

Список изменений получился довольно большим, но он по своему содержанию мало чем отличается от описаний первых «хотфиксов» для игры. Большинство правок так или иначе связано с багами и ошибками при выполнении квестов. Если говорить про графику, то в этот раз там исправили систему отображения частиц и убрали отображение траектории полёта гранаты в фоторежиме. Буквально парочка мелких правок приготовлена для интерфейса.

реклама

Про владельцев консолей поляки тоже не забыли. Так, на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5 оптимизирована производительность при обработке скоплений людей. А для базовой версии PlayStation 4 исправлен ряд ошибок, вызывавших аварийное завершение игры.

реклама

реклама

В случае с консолями Xbox усовершенствован алгоритм использования памяти во время создания персонажа, использования зеркал, сканирования, удалённого управления камерой, а также навигации по карте и меню снаряжения. Эти изменения актуальны для Xbox One, Xbox One X, Xbox Series One S.

Владельцы PC получили возможность получать достижения в Steam в автономном режиме, но его нужно включить перед запуском игры. Также были исправлены ошибки, связанные с загрузкой кеша на видеокартах NVIDIA и вызывающие аварийное завершение игры при запуске.

Патч 1.1 важен тем, что он повышает общую стабильности клиента игры, в том числе:

Усовершенствован алгоритм, по которому память использовалась системами персонажей, взаимодействия с миром, навигации, внутриигровых видеороликов (новостей и телепередач), растительности, лазерных эффектов, мини-карты, устройств, ИИ, уличного движения, разрушения окружения, использования видеокарты и т.д.

Исправлены ошибки, вызывавшие аварийное завершение игры (в том числе связанные с загрузкой файлов сохранения, запуском игры, выходом из игры и точкой невозврата).

Хочется верить, что выпущенный патч 1.1 будет далеко не последним, ведь даже в комментариях к списку изменений на официальном сайте пользователи указывают на другие ошибки в игре, которые не были исправлены в этот раз.

CD Projekt RED пообещала тесно взаимодействовать с сообществом, принимая во внимание отчёты о найденных ошибках. Разработчики также пообещали собирать у игроков мнения о том, как сделать Cyberpunk 2077 лучше.