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Создатель графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project анонсировал его «некстгенную» версию

В планах аналогичный мод для Cyberpunk 2077.
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Моддер Halk Hogan решил порадовать фанатов The Witcher 3 и несколько часов назад опубликовал премьерный видеоролик его обновлённой, «некстгенной» версии. Обновлённая модификация так и называется — The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen. В нижеуказанном ролике автор вновь демонстрирует всем желающим, насколько более реалистичными и современными становятся текстуры в культовой игре. Иными словами, косметический ремонт — дело важное и нужное.

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Halk Hogan надеется, что ему удастся посотрудничать с официальными разработчиками «Ведьмака», а также хотел бы выпустить похожую модификацию уже для Cyberpunk 2077. Пока что, впрочем, это лишь планы.

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Напомним, что официальные «некстгенные» версии The Witcher 3 Wild Hunt появятся в следующем году и порадуют целым спектром улучшений и наличием трассировки лучей. Владельцы оригинальной игры получат улучшенное издание бесплатно.

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Теги

cd projekt red the witcher 3: wild hunt the witcher 3 wild hunt
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DarkShaman
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Наивный диванный метатель расскажи нам что именно стоит за "ценными бумагами" того же сбербанка или газпрома, когда ныне легким движением гелиевой ручки тебя можно объявить иностранным агентом и прост...
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ZETT
13:38
беда какая сижу на 6700к инж в 4к не жужу
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
Фейк Фро
13:38
Забаньте этого дебила уже, умоляю!
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
Alexey Senin
13:38
А чем майнеры мешают геймерам-то? Тем, что якобы из-за майнеров цены на видюхи конские? Это бред.
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
smaximaa
13:37
Умри наxyй от рака мозга, звуковик.
Купил Xbox Series S - это лучшая игровая платформа ближайших лет, рассказываю и показываю
Фейк Фро
13:36
Что-то у моего 9900к всё в порядке даже в 2.5к. Автор, иди накуй.
Старые флагманы Intel плохо справляются с трассировкой лучей и разрешением 2К в Cyberpunk 2077
DarkShaman
13:36
С учетом текущей рыночной цены битака могу с вами поспорить. Цена акций того же газпрома также совершенно выдуманная величина. Вот только битки отобрать как бы сложнее)
Майнеры строят фермы из сотен GeForce RTX 30 на фоне взлета криптовалют
Alexey Senin
13:35
А, например, таксисты что производят?
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Вадим
13:35
И где так? Нашёл жилу, предприятие платит больше, вот жила.
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