Моддер Halk Hogan решил порадовать фанатов The Witcher 3 и несколько часов назад опубликовал премьерный видеоролик его обновлённой, «некстгенной» версии. Обновлённая модификация так и называется — The Witcher 3 HD Reworked Project NextGen. В нижеуказанном ролике автор вновь демонстрирует всем желающим, насколько более реалистичными и современными становятся текстуры в культовой игре. Иными словами, косметический ремонт — дело важное и нужное.

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Halk Hogan надеется, что ему удастся посотрудничать с официальными разработчиками «Ведьмака», а также хотел бы выпустить похожую модификацию уже для Cyberpunk 2077. Пока что, впрочем, это лишь планы.

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Напомним, что официальные «некстгенные» версии The Witcher 3 Wild Hunt появятся в следующем году и порадуют целым спектром улучшений и наличием трассировки лучей. Владельцы оригинальной игры получат улучшенное издание бесплатно.