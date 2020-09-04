В следующем году The Witcher 3 обновится для PC и консолей нового поколения и получит трассировку лучей
Производители игр сейчас стараются подготовить свои популярные продукты к пришествию «некстгена», и странно было бы предположить, что CD Projekt RED оставит свою культовую ролевую игру The Witcher 3 Wild Hunt без соответствующего технического обновления. Сегодня разработчики официально сообщили о том, что в следующем году третий «Ведьмак» выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X.
реклама
Естественно, к игре будут применены соответствующие графические улучшения. Авторы сообщают о целом спектре графических и технических улучшений, но полного их перечня пока нет; известно лишь, что улучшенная The Witcher 3 порадует трассировкой лучей и более высокой скоростью загрузки. Апгрейд затронет базовую игру, все крупные аддоны и весь дополнительный контент.
Все обладатели The Witcher 3 Wild Hunt получат обновление бесплатно. Похоже, если у вас имеется базовая The Witcher 3 без дополнений, то CD Projekt RED всё равно подарит полную обновлённую версию, хотя, конечно, здесь обязательно необходим официальный комментарий компании — слишком уж «жирный» подарок получается.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила