Производители игр сейчас стараются подготовить свои популярные продукты к пришествию «некстгена», и странно было бы предположить, что CD Projekt RED оставит свою культовую ролевую игру The Witcher 3 Wild Hunt без соответствующего технического обновления. Сегодня разработчики официально сообщили о том, что в следующем году третий «Ведьмак» выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X.

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Естественно, к игре будут применены соответствующие графические улучшения. Авторы сообщают о целом спектре графических и технических улучшений, но полного их перечня пока нет; известно лишь, что улучшенная The Witcher 3 порадует трассировкой лучей и более высокой скоростью загрузки. Апгрейд затронет базовую игру, все крупные аддоны и весь дополнительный контент.

Все обладатели The Witcher 3 Wild Hunt получат обновление бесплатно. Похоже, если у вас имеется базовая The Witcher 3 без дополнений, то CD Projekt RED всё равно подарит полную обновлённую версию, хотя, конечно, здесь обязательно необходим официальный комментарий компании — слишком уж «жирный» подарок получается.