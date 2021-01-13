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Кажется, HITMAN 3 появится в продаже без русской локализации

То есть, даже меню и субтитры останутся нетронутыми.
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Представитель компании «СофтКлаб», которая занималась локализацией игр серии HITMAN, дал комментарий сотрудникам сайта DTF по поводу текстового перевода HITMAN 3 на русский язык. Как оказалось, его не будет — по крайней мере, на старте. Это решение было продиктовано самими разработчиками из IO Interactive, издающими игру самостоятельно. Напомним, в случае с предыдущими проектами серии на правах издателей выступали компании Square Enix и Warner Bros. Interactive Entertainment.

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Конечно, можно предположить, что комментарий сотрудника «СофтКлаба» — не истина в последней инстанции, но слухи об отсутствии перевода HITMAN 3 на релизе всплывали и раньше. В любом случае, если локализация не появится в ближайшее время после выхода игры, переводом текста явно займутся фанаты. Отдельные случаи показывают, что энтузиасты в состоянии делать качественные переводы игр. Здесь стоит вспомнить ситуацию с Bioshock Infinite, когда любительская локализация во всём превосходила официальную.

В заключение отметим, что редакция Overclockers.ru отправляла запрос в «СофтКлаб» по поводу локализации HITMAN 3, но ответ так и не был получен.

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