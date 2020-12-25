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Многопользовательский проект Life is Feudal MMO в следующем месяце закроют

Всё равно особой популярности он не снискал.
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Многопользовательский проект Life is Feudal MMO от студии Bitbox пребывает в раннем доступе Steam с января 2018 года. Популярности среди игроков ему добиться не удалось, а средний пользовательский рейтинг и вовсе составляет устрашающие 42 %. И вот, разработчики сообщили о том, что серверы проекта закрываются. Формально сообщение о закрытии появилось ещё в прошлую пятницу, но крупные СМИ обратили на это внимание только сегодня.

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Причиной закрытия серверов является отнюдь не недостаточная популярность проекта. Как пишут разработчики, всё дело в конфликте с одной из компаний (какой именно — не уточняется), которая фактически заявила о том, что не станет выплачивать им долю с доходов Life is Feudal MMO. На то, чтобы провести в США судебное дело с этой компанией, у разработчиков из Bitbox нет никаких ресурсов.

Одиночные проекты Life is Feudal Your Own и Life is Feudal Forest Village продолжат своё существование.

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