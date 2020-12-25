Многопользовательский проект Life is Feudal MMO в следующем месяце закроют
Многопользовательский проект Life is Feudal MMO от студии Bitbox пребывает в раннем доступе Steam с января 2018 года. Популярности среди игроков ему добиться не удалось, а средний пользовательский рейтинг и вовсе составляет устрашающие 42 %. И вот, разработчики сообщили о том, что серверы проекта закрываются. Формально сообщение о закрытии появилось ещё в прошлую пятницу, но крупные СМИ обратили на это внимание только сегодня.
реклама
Причиной закрытия серверов является отнюдь не недостаточная популярность проекта. Как пишут разработчики, всё дело в конфликте с одной из компаний (какой именно — не уточняется), которая фактически заявила о том, что не станет выплачивать им долю с доходов Life is Feudal MMO. На то, чтобы провести в США судебное дело с этой компанией, у разработчиков из Bitbox нет никаких ресурсов.
Одиночные проекты Life is Feudal Your Own и Life is Feudal Forest Village продолжат своё существование.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила