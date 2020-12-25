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Фанат Minecraft потратил двести часов, чтобы построить музей мобов в режиме выживания

Если бы не последнее обстоятельство, то грош цена такому «труду».
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Поклонники Minecraft постоянно радуют общественность какими-либо произведениями искусства, поэтому когда вчера на просторах Reddit появился «пост» с демонстрацией созданного одним из фанатов игры «Музея мобов», восторженной реакции поначалу не последовало. Вся суть заключается в том, что игрок под ником Woetson осуществил данный амбициозный проект не в специально созданном для этого разработчиками игры творческом режиме, а в стандартном режиме выживания.

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Иными словами, сначала пользователю пришлось изрядно потрудиться, чтобы построить непосредственно здание своего «музея», добыв и обработав для этого необходимое количество и типы ресурсов. Но это лишь мизерная доля сложностей: поимка и приведение в «музей» всех доступных в игре мобов (существ) сопряжены с неравномерностью и случайностью их появления в игровом мире, не говоря уже о том, что многие мобы обитают под водой или вовсе в других измерениях.

Woetson не без гордости пишет, что на осуществление плана ему потребовалось свыше двухсот часов. В планах геймера — создание океанариума; само здание он уже построил, дело осталось за самым трудным: добычей и транспортировкой существ.

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Renegade1979
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Антон вырезай его
13:19
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