Авторы Age of Empires II Definitive Edition объяснили, почему решили подготовить для игры дополнение
Когда коллективы Forgotten Empires и Tantalus Media выпускали Age of Empires II Definitive Edition — ремастер культовой классики с новым контентом — то разработчики отметили, что не планируют больше добавлять в игру новые цивилизации, коих в проекте и так уже насчитывается около четырёх десятков. Но несколько дней назад состоялся анонс дополнения Lords of the West, в состав которого войдут две новых игровых цивилизации и три сюжетных кампании.
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Возникает вопрос — что сподвигло разработчиков на отказ от первоначальных заявлений и подготовку полномасштабного аддона. Ответ простой — спрос. Как пояснил сооснователь и ведущий дизайнер в Forgotten Empires Берт Брикман, когда они выпускали Age of Empires II Definitive Edition, в игре было представлено контента примерно на двести часов прохождения, и это не считая режимов схваток и сетевых сражений. Предполагалось, что данного объёма контента хватит на весь «срок службы» ремастера, но сообщество Age of Empires тем и прекрасно, что с жадностью «съело» весь предоставленный разработчиками контент и попросило добавки.
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Почему бы и нет, решили авторы, и пришли к выводу, что им ещё есть, какие истории рассказать игрокам. Например, статистически, наиболее популярной игровой цивилизацией в Age of Empires II Definitive Edition являются британцы, но при этом посвящённой им одиночной кампании они не имели. Вдобавок самой желанной контентной добавкой всё же являются именно цивилизации, поэтому в дополнении Lords of the West появится и то, и другое.
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Напомним, что дополнение Lords of the West запланировано к выходу на 26 января.
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