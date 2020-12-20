Классическая ролевая игра Star Wars: Knights of the Old Republic II вышла на iOS и Android
Разработчики из компании Aspyr Media выпустили на мобильных устройствах одну из самых удачных ролевых игр по вселенной «Звёздных войн» — Star Wars: Knights of the Old Republic II. Проект доступен владельцам мобильных устройств под управлением iOS и Android. Напомним, оригинальная версия игры была выпущена в далёком 2004-м году, получила заслуженное внимание со стороны критиков, но не смогла повторить успех оригинальной KotOR.
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Основой для портированной игры стало переиздание 2015-го года, подготовленной всё той же Aspyr Media. Новоявленную Star Wars: Knights of the Old Republic II можно найти в Google Play и App Store и купить ещё аж за 1390 рублей (в Steam за неё попросят только 259 рублей). Нужно также помнить, что в выпущенном продукте поддержки русского языка нет.
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Напомним, первая часть Star Wars: Knights of the Old Republic тоже доступна для iOS и Android. Фанаты классических ролевых игр по «Звёздным войнам» теперь могут собрать дилогию и для своих мобильных устройств.
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