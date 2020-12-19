Приведение Cyberpunk 2077 в приемлемое техническое состояние — долгий процесс, но радует то, что CD Projekt RED не сидит сложа руки, а приступила к расхлёбыванию заваренной ей же каши. Так, сегодня Cyberpunk 2077 получила свежее обновление версии 1.05, исправляющее множество ошибок в игровых квестах, пользовательском интерфейсе и в визуальном плане.

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Обновление не очень крупное, однако некоторые важные аспекты им всё же были затронуты. Например, обновление 1.05 должно оптимизировать использование ядер/потоков на 4- и 6-ядерных процессорах AMD Ryzen. Работоспособность игры на процессорах с большим числом вычислительных ядер изменениям не подвергалась — на них, как утверждает CD Projekt RED, и так всё было в порядке. Попутно авторы отключили использование игрой инструкций AVX, чтобы избежать вылетов на не поддерживающих их процессорах, а также удалили консоль отладки. Последнее не означает отказ разработчиков от поддержки игровых модификаций; подробностями обещают поделиться позже.

Не обошлось и без парочки изменений в игровом процессе. После установки обновления 1.05 неигровые персонажи должны начать быстрее реагировать на обстрел и искать укрытие. Также разработчики «скорректировали» количество выстрелов, необходимых, чтобы застрелить мирного жителя во время боя.

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О повышении производительности на консолях речи в обновлении не шло. Впрочем, нам сразу сказали, что придётся подождать до января—февраля: именно на эти месяцы CD Projekt RED назначила релиз крупных обновлений, которые и решат глобальные проблемы на консолях прошлого поколения.

Напомним, что Cyberpunk 2077 была временно снята с продажи в PlayStation Store, а Sony и Microsoft обещают вернуть всем желающим деньги за цифровые копии игры. Что же касается розничных копий, то CD Projekt RED настоятельно советует обратиться к ней за помощью в возврате средств до 21 декабря — при необходимости компания даже возместит вам траты из собственного кармана.