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Cyberpunk 2077 получила свежий патч, призванный в том числе повысить производительность игры

Но чудес от него ждать не стоит.
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Приведение Cyberpunk 2077 в приемлемое техническое состояние — долгий процесс, но радует то, что CD Projekt RED не сидит сложа руки, а приступила к расхлёбыванию заваренной ей же каши. Так, сегодня Cyberpunk 2077 получила свежее обновление версии 1.05, исправляющее множество ошибок в игровых квестах, пользовательском интерфейсе и в визуальном плане.

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Обновление не очень крупное, однако некоторые важные аспекты им всё же были затронуты. Например, обновление 1.05 должно оптимизировать использование ядер/потоков на 4- и 6-ядерных процессорах AMD Ryzen. Работоспособность игры на процессорах с большим числом вычислительных ядер изменениям не подвергалась — на них, как утверждает CD Projekt RED, и так всё было в порядке. Попутно авторы отключили использование игрой инструкций AVX, чтобы избежать вылетов на не поддерживающих их процессорах, а также удалили консоль отладки. Последнее не означает отказ разработчиков от поддержки игровых модификаций; подробностями обещают поделиться позже.

Не обошлось и без парочки изменений в игровом процессе. После установки обновления 1.05 неигровые персонажи должны начать быстрее реагировать на обстрел и искать укрытие. Также разработчики «скорректировали» количество выстрелов, необходимых, чтобы застрелить мирного жителя во время боя.

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О повышении производительности на консолях речи в обновлении не шло. Впрочем, нам сразу сказали, что придётся подождать до января—февраля: именно на эти месяцы CD Projekt RED назначила релиз крупных обновлений, которые и решат глобальные проблемы на консолях прошлого поколения.

Напомним, что Cyberpunk 2077 была временно снята с продажи в PlayStation Store, а Sony и Microsoft обещают вернуть всем желающим деньги за цифровые копии игры. Что же касается розничных копий, то CD Projekt RED настоятельно советует обратиться к ней за помощью в возврате средств до 21 декабря — при необходимости компания даже возместит вам траты из собственного кармана.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Cyberpunk 2077 получила свежий патч, призванный в том числе повысить производительность игры
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Hiky
12:30
Назвать CSL скучной может только идиот который в неё и не играл. Или которому нужно идти в каэс0чку.
Большая раздача от Epic Games Store выглядит разочаровывающе – скучный градострой и инди из 2015
MriS
12:26
В магазине представлены две версии: для Xbox One и PlayStation 4.
Cyberpunk 2077 получила первую скидку – игра доступна в некоторых странах дешевле на 10 долларов
Sayros
12:25
походу СД проджект все свои силы вложили в прикручивание RTX, локализацию на разные языки, музыку, маркетинг, но на больше сил уже не хватило
CD Projekt RED пообещала при необходимости вернуть за Cyberpunk 2077 деньги «из собственного кармана»
Terex VS
12:25
там же щели по бокам, => низкое кпд охлаждения и от этого повышенный шум турбины. не понял разработчиков кожуха
MSI представила видеокарту GeForce RTX 3090 AERO
Слава Ворона
12:24
Возможно, эту проблему можно решить при помощи VPN?
Большая раздача от Epic Games Store выглядит разочаровывающе – скучный градострой и инди из 2015
Markadm
12:24
Да, ложанули CDProject. Имхо лучше бы игру перенесли на весну. Хотя у меня пк версия, и там все ок, за исключением лучей. Без длсс играть в 1440р на ультрах в 60 кадров с лучами невозможно)
Cyberpunk 2077 получила свежий патч, призванный в том числе повысить производительность игры
Usagi Akane
12:19
Я щас рекомендую всем зови\логитек
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
Usagi Akane
12:18
На самом деле полрублевый. Пробовал на ней играть. Каждый раз ощущение будто флики коряво считает. Может я его не понял, хз
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
Sayros
12:18
у тебя небось встройка какая нибудь или дискретка с пассивным охлаждением, нет ?
CD Projekt RED пообещала при необходимости вернуть за Cyberpunk 2077 деньги «из собственного кармана»
Usagi Akane
12:17
Есть надежда на все еще живые умы на оверах. Есть...
Выбор оптимального устройства ввода (мышки) с дальнейшей подготовкой себя и ПК
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