CD Projekt RED пообещала при необходимости вернуть за Cyberpunk 2077 деньги «из собственного кармана»
Да, мы в редакции тоже устали от вереницы очень важных новостей о пострелизной ситуации с Cyberpunk 2077, но это нужно пережить. Итак, спустя всего час после подтверждения намерений Microsoft возмещать средства за цифровые копии Cyberpunk 2077 для консолей Xbox, на связь вышла теперь уже CD Projekt RED, которая также заявила о готовности к возврату денег за розничные копии игры. Чёрным текстом на фирменном вызывающем уже панику жёлтом фоне.
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Как пишет CD Projekt RED, компания хочет, чтобы все недовольные владельцы физической или цифровой розничной копии Cyberpunk 2077 получили причитающийся им возврат средств. При необходимости разработчики даже вернут игрокам деньги «из собственного кармана», нужно лишь предоставить им действительное доказательство покупки игры и отправить его на адрес электронной почты helpmerefund@cdprojektred.com. На акцию действует ограничение по времени: запрос нужно отправить до 21 декабря. Инициатива единовременная, так что не откладывайте дело в долгий ящик.
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Сегодня утром Sony сняла Cyberpunk 2077 с продажи и объявила о готовности к возмещению средств всем желающим. Вечером к возмещению средств присоединилась Microsoft.
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