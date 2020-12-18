Некоторое время политика возврата средств за проблемную Cyberpunk 2077 в магазине Xbox оставалась неопределённой, но несколько минут назад Microsoft внесла ясность в данный вопрос. В официальном Twitter техподдержки Xbox появилось сообщение, гласящее о том, что компания расширила политику возврата средств касательно Cyberpunk 2077, так что с сегодняшнего дня все, кто приобрели цифровую версию игры, могут запросить возврат стоимости игры независимо от всех переменных вроде количества проведённого в ней времени.

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Как пишет техподдержка Xbox, в компании знают, что некоторые (!) игроки остались недовольны текущим качеством Cyberpunk 2077 на консолях прошлого поколения. Таким образом, отныне представители обоих «лагерей» могут вернуть свои кровные за ненадлежащего вида товар.

А вот снимать игру с продажи, похоже, Microsoft, в отличие от Sony, не собирается.