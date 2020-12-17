Незадолго до выхода Cyberpunk 2077 аналитики сходились во мнении, что этому самому ожидаемому проекту уходящего года удастся разойтись тиражом примерно в 30 миллионов копий за первый пострелизный год. Всё бы ничего, но игра получилась проблемной, особенно на консолях прошлого поколения. В связи с этим аналитики решили обновить свои прогнозы: теперь они ожидают, что Cyberpunk 2077 за год разойдётся тиражом в 25,6 млн копий, или примерно на 4,4 млн копий меньше, чем прогнозировалось изначально.

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Не придаёт аналитикам уверенности и снижение стоимости акций CD Projekt, и неопределённость с возвратами средств за консольные копии Cyberpunk 2077, и в целом негативный информационный фон вокруг данного проекта.

Скорее всего, ситуация с Cyberpunk 2077 не изменится примерно до февраля: как пообещала CD Projekt RED, в декабре выйдет небольшой патч, а два ближайших крупных обновления игры назначены на январь и февраль.

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Стоит напомнить, что львиная доля продаж Cyberpunk 2077 приходится на PC-версию, с которой, если играть хотя бы на относительно современном «железе», проблемы не столь существенны, как на давным давно морально устаревших базовых версиях PlayStation 4 и Xbox One. Полноценные версии для «некстгена» должны выйти в следующем году; сейчас Cyberpunk 2077 воспроизводится на PlayStation 5 и Xbox Series через обратную совместимость.