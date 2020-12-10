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Почти 60 % предзаказов Cyberpunk 2077 пришлись на компьютерную версию — это самый успешный старт игры в истории PC

Это порядка 4,72 млн копий из общего числа предзаказанных.
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Как и следовало ожидать, вскоре после релиза Cyberpunk 2077 группа компаний CD Projekt в своём специальном Twitter аккаунте начала делиться статистическими результатами проекта, плавно переходящими в результаты финансовые. Сегодня днём стало известно, что общее количество предварительных заказов Cyberpunk 2077 составило восемь миллионов копий. Но нам же всем интересно, как эти восемь миллионов распределились между платформами, ведь так? И у CD Projekt есть на этот вопрос ответ.

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Компания сообщила, что на долю PC-версии пришлось 59 % предварительных заказов Cyberpunk 2077, а на долю всех консолей вместе взятых — 41 %. Если произвести нехитрые арифметические подсчёты, то выяснится, что на долю PC пришлось 4,72 млн предварительных заказов Cyberpunk 2077. Таким образом, даже без учёта купленных уже после релиза копий мы имеем дело с самым успешным стартом PC-версии игры в истории «старшей» платформы. Свежий рекорд World of Warcraft Shadowlands был побит с большим отрывом.

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В целом критики и игроки сходятся во мнении, что у CD Projekt RED получилась замечательная игра, хотя без сложностей вроде технических ошибок и багов дело не обошлось. В Steam в настоящий момент Cyberpunk 2077 довольствуется 72-процентным пользовательским рейтингом. Что, конечно, низковато, учитывая невероятный «хайп» вокруг данной игры, но в целом очень достойно.

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cd projekt red cyberpunk 2077
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Ermolenko Sergey
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Morder
16:49
Лучше бы свою игру нормально делали, а то вышла забагованная чепуха с пустым миром.
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Vasiliy Korshunov
16:49
Да и проц слабее будет, там стоит 8 ядер Jaguar, которые amd разработала в качестве конкурента атомам.
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POGMAN
16:48
А нахуя ты с нескольких акков наяриваешь, унтер? Ты специально в КНР уехало, чтобы сдохнуть побыстрее от скотина-вируса?
Дождались: состоялся релиз Cyberpunk 2077
Василий Николаевич
16:47
Так, если рекомендованная 45990 и в заголовке -10000. Я ждал по 35990
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POGMAN
16:45
Мировое геймерское сообщество... Иногда лучше просто жевать, когда быдло с лицом унтера начинает что-то вещать, лицо покрывается ладонями.
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vurdalakec
16:45
Эта пасхалка-насмешка намёк на то что Half-Life 3 не выйдет раньше 2077г.
Half Life 3 все-таки вышла, только это произошло в мире Cyberpunk 2077
Slow Mo
16:44
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Релизная Cyberpunk 2077 в разрешении 2К и 4К недоступна большинству игроков – RTX 3060 Ti-2К@46 fps
IceFireW
16:44
Бета тест за деньги, но это в наше время и следовало ожидать. Миллионы на рекламу и копейки на оптимизацию.
Почти 60 % предзаказов Cyberpunk 2077 пришлись на компьютерную версию — это самый успешный старт игры в истории PC
philz2
16:42
Лютый кал, чую будет много возвратов..
Почти 60 % предзаказов Cyberpunk 2077 пришлись на компьютерную версию — это самый успешный старт игры в истории PC
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