Почти 60 % предзаказов Cyberpunk 2077 пришлись на компьютерную версию — это самый успешный старт игры в истории PC
Как и следовало ожидать, вскоре после релиза Cyberpunk 2077 группа компаний CD Projekt в своём специальном Twitter аккаунте начала делиться статистическими результатами проекта, плавно переходящими в результаты финансовые. Сегодня днём стало известно, что общее количество предварительных заказов Cyberpunk 2077 составило восемь миллионов копий. Но нам же всем интересно, как эти восемь миллионов распределились между платформами, ведь так? И у CD Projekt есть на этот вопрос ответ.
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Компания сообщила, что на долю PC-версии пришлось 59 % предварительных заказов Cyberpunk 2077, а на долю всех консолей вместе взятых — 41 %. Если произвести нехитрые арифметические подсчёты, то выяснится, что на долю PC пришлось 4,72 млн предварительных заказов Cyberpunk 2077. Таким образом, даже без учёта купленных уже после релиза копий мы имеем дело с самым успешным стартом PC-версии игры в истории «старшей» платформы. Свежий рекорд World of Warcraft Shadowlands был побит с большим отрывом.
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В целом критики и игроки сходятся во мнении, что у CD Projekt RED получилась замечательная игра, хотя без сложностей вроде технических ошибок и багов дело не обошлось. В Steam в настоящий момент Cyberpunk 2077 довольствуется 72-процентным пользовательским рейтингом. Что, конечно, низковато, учитывая невероятный «хайп» вокруг данной игры, но в целом очень достойно.
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