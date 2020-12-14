CD Projekt RED извинилась за проблемную версию Cyberpunk 2077 для PS4 и Xbox One
Как известно, версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One не отличаются качеством и производительностью. Чем занимались разработчики последние недели, когда в очередной раз отложили релиз игры именно ради того, чтобы привести в порядок версию для консолей прошлого поколения, непонятно, но сегодня руководство студии CD Projekt RED признало свою ошибку и извинилось перед игроками.
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Как пишут руководители студии, они допустили ошибку, не показав версию Cyberpunk 2077 для PlayStation 4 и Xbox One сразу, тем самым лишив игроков возможности сделать осознанный и взвешенный выбор. Студия обещает регулярно выпускать патчи, которые исправят ошибки и улучшат работу игры. Например, на днях вышло обновление 1.04, а в течение недели уже должно выйти следующее обновление. Первое по-настоящему крупное обновление выйдет в январе, второе — уже в феврале.
Наконец, CD Projekt RED призвала всех недовольных оформить возвраты средств в соответствующих магазинах. Тем самым подтвердив вчерашнюю информацию о том, что платформодержатели удовлетворяют запросы пользователей о возвратах.
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