Cyberpunk 2077, безусловно, является самой ожидаемой игрой этого года: тематические издания и их добровольные помощники не умолкают о ней ни на день, а игроки вместе с разработчиками считают мгновения до заветной даты 10 декабря. Очевидно, ожидания от проекта и уровень «хайпа» предельно высокие, и аналитики всех мастей стремятся отразить это в прогнозируемых масштабах продаж нового проекта от CD Projekt RED.

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Деловое издание Bloomberg опросило десяток аналитиков, в результате чего средневзвешенный прогноз продаж Cyberpunk 2077 составил примерно 30 миллионов копий за первый год. Для сравнения, культовой The Witcher 3 Wild Hunt потребовалось почти пять лет, чтобы добиться показателя в 28 миллионов проданных копий, не говоря уже о том, что рекордные продажи игры последовали после выхода сериала «Ведьмак» в конце прошлого года.

Аналитики считают, что ощутимую лепту в уровень продаж Cyberpunk 2077 внесут оценки рецензентов и критиков — этот показатель до сих пор является значимым в деле выбора игроками нового проекта для прохождения.

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До выхода Cyberpunk 2077 осталось три дня. Первые недели—месяцы продаж покажут, насколько близки к своим предсказаниям оказались аналитики.