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СМИ: Electronic Arts тоже претендует на Codemasters

И даже готова заплатить больше, чем Take-Two.
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В начале ноября СМИ сообщили о том, что издательство Take-Two ведёт переговоры с английской студией Codemasters (известна по франшизам DiRT, F1, GRID) о покупке. Сумма сделки, как сообщалось, составляла порядка 740 миллионов фунтов стерлингов, что в переводе на «привычную» валюту составляло 974 млн долларов. Спустя несколько дней поступила информация о том, что Codemasters согласилась на условия, но, похоже, так просто история не закончится.

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Несколько часов назад издание Sky News рапортовало о том, что глаз на Codemasters также положила Electronic Arts. Гигант якобы готов вмешаться в сделку и предложить Codemasters бОльшую сумму и лучшие условия. Если верить Sky News, то официально о своих планах Electronic Arts объявит уже завтра, 14 декабря.

Учитывая, что Electronic Arts — куда более крупный игрок на рынке видеоигровых развлечений, возможно, вмешательство окажется успешным. Как бы то ни было, ситуация, даже если Sky News «вбросил» новость-подделку, прояснится завтра.

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Проблемы CPU AMD в Cyberpunk 2077 связаны с Intel Compiler — энтузиаст нашёл решение для роста fps
VRoman
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Ultimauser
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Den Fed
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Ultimauser
23:59
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