Издатель GTA V ведёт переговоры о покупке Codemasters
Компания Take-Two в данный момент проводит переговоры с Codemasters насчёт покупки последней. Эту английскую студию мы очень хорошо знаем по гоночным играм сразу нескольких серий: F1, GRID и Dirt. Сумма сделки пока заявлена достаточно высокая — 974 миллиона долларов. И предложение на данный момент считается «необязательным», но если Take-Two решит сделать покупку, то акционеры Codemasters выступать против точно не будут.
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Последняя актуальная игра от студии — DiRT 5. Проект пока достаточно прохладно принимается публикой. Его ругают за нестабильную работу и скверную оптимизацию. В Steam оценки соответствующие, дело за патчами. Первый из них — так называемое обновление первого дня — уже спешно выпущен девелоперами. «Заплатка» устраняет некоторые проблемы с производительностью и графикой.
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