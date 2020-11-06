Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Издатель GTA V ведёт переговоры о покупке Codemasters

Сумма сделки — почти 1 миллиард долларов.
2
7000р скидка на RTX 2080 Super - цена радует
MSI 3070 в Ситилинке
17000р скидка на RTX 2080 в Ситилинке
Цена RTX 3090 пошла вниз несмотря на падение рубля

Компания Take-Two в данный момент проводит переговоры с Codemasters насчёт покупки последней. Эту английскую студию мы очень хорошо знаем по гоночным играм сразу нескольких серий: F1, GRID и Dirt. Сумма сделки пока заявлена достаточно высокая — 974 миллиона долларов. И предложение на данный момент считается «необязательным», но если Take-Two решит сделать покупку, то акционеры Codemasters выступать против точно не будут.

реклама

анонсы и реклама
RTX 4000 в Ситилинке
3070 3080 3090 в XPERT.RU - успей до подорожания
2080 Ti Gigabyte AORUS по беспрецедентно низкой цене
RTX 3090 нерефы в Ситилинке в большом колве
3090 Gigabyte Aorus в Регарде
RTX 5000 - 16Gb, 169 т.р. в Ситилинке
Нереф RTX 3090 в Регарде
Куча RTX 3090 в Compeo.ru
3090 Inno3D в продаже

Последняя актуальная игра от студии — DiRT 5. Проект пока достаточно прохладно принимается публикой. Его ругают за нестабильную работу и скверную оптимизацию. В Steam оценки соответствующие, дело за патчами. Первый из них — так называемое обновление первого дня — уже спешно выпущен девелоперами. «Заплатка» устраняет некоторые проблемы с производительностью и графикой.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

codemasters take-two
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Реальный тираж Marvel’s Avengers составил лишь 60 % от запланированного издателем
3
Издатель GTA V ведёт переговоры о покупке Codemasters
2
Выход The Medium отложили до конца января. Похоже, из-за Cyberpunk 2077
+
Ubisoft показала геймплей Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X в 4K при 60 fps
4
В World of Warcraft начались бесплатные выходные
+
Spider-Man Miles Morales получила восторженные отзывы критиков
9
Началось открытое бета-тестирование Worms Rumble
1

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
5 ноября 2020 801
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: октябрь 2020
28 октября 2020 35
Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070: еще один бестселлер
27 октября 2020 217
Битва игровых компьютеров: Core i3-10100F & GeForce GTX 1660 Super и Ryzen 3 3100 & Radeon RX 5500 XT
3 ноября 2020 42
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Horizon Zero Dawn
27 октября 2020 38
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 OC (ROG-Strix-RTX3070-O8G-Gaming)
29 октября 2020 147

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Обзор и тестирование процессоров AMD Ryzen 9 5900X и Ryzen 5 5600X
801
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 50 тысяч рублей: ноябрь 2020
15
5 лучших процессоров для покупки в ноябре 2020
29
Идеальное рабочее место или как повысить работоспособность и снизить утомляемость
96
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
56
Необычные компьютерные мышки. 3DConnection, A4Tech, ASUS. Часть 1
5
Сводное тестирование лучших игровых компьютеров в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
10
Акция на сайте BOBKeys – лицензия на Windows 10 Pro за 1000 рублей и скидки 25% на ПО

Сейчас обсуждают

vitosol
22:19
Что минусуете! Мусор от госдепа в голове.
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
cibershot
22:18
так радики и делают некст ген, нвидия только успевает карты менять и память добавлять
Ubisoft показала геймплей Assassin’s Creed Valhalla на Xbox Series X в 4K при 60 fps
vitosol
22:17
Цитата: "Купить готовый Спектрум? Это было примерно как нацепить на себя дедов орден." Уважаешь ты своего деда! Смутное понятие, что такое было ВОВ.
ZX Spectrum 48K – моё приобщение к настоящей легенде
Dr Kazay
22:13
😀😀😀😀Уморил. Сам то веришь в это? Разницы нет кто в топе амд или интел. Или зелёные. Должна быть конкуренция здоровая. Желательно что бы у всех были примерный уровень производительности. Но тогда и...
5 причин не доверять фантастическим результатам AMD Radeon 6000 и не хоронить Nvidia раньше времени
Владимир Кириченко
22:13
"Я вот был фанатом АМД всегда" Одной бы фразы хватило. Твои "офигительные истории" из жизни читать тошно.
Общий результат Radeon RX 6800 XT в 2K оказался выше достижений флагманской GeForce RTX 3090
Алексей Гергелюк
22:12
Интел бюджетник АМД игровой топ поменялись местами
Неофициальные данные о процессорах Intel 12-14 поколений — прирост IPC на 35-50 %, DDR5 и PCIe 5.0
xenomorph1024
22:10
хочешь яйца к нему подкатить? а если он не из этих?
Игровой Core i5 9600K за 17 000 рублей уступил новому Ryzen 5 5600X за 27 000 всего 3fps в тесте SH
Dasha
22:10
как будто ты знаешь умник 🤓
Неофициальные данные о процессорах Intel 12-14 поколений — прирост IPC на 35-50 %, DDR5 и PCIe 5.0
Dasha
22:09
да люблю горячий интуль ❤️
Неофициальные данные о процессорах Intel 12-14 поколений — прирост IPC на 35-50 %, DDR5 и PCIe 5.0
Slow Mo
22:08
Синие некроморфы живее всех живых
Процессоры AMD Ryzen 5000 и 300 серия чипсетов совместимы с неофициальным BIOS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем